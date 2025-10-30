본문 바로가기
대통령실

트럼프 SNS 태그한 이재명 대통령 "아주 멋지고 아름다운 협상"[경주APEC]

송승섭기자

입력2025.10.30 10:32

수정2025.10.30 10:33

이재명 대통령이 미국과의 관세협상 타결에 대해 "아주 멋지고 아름다운 협상"이라고 30일 말했다.

이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스를 통해 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "이번 정상회담은 양국 간 신뢰와 협력을 더욱 굳건히 하며, 미래지향적 한미동맹 발전의 새로운 전기를 마련하는 황금 같은 시간이었다"며 "특히 도널드 트럼프 대통령께 깊은 감사의 마음을 전한다"고 강조했다.

이재명 대통령이 미국과의 관세협상 타결에 대해 "아주 멋지고 아름다운 협상"이라고 30일 말했다.


이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "이번 정상회담은 양국 간 신뢰와 협력을 더욱 굳건히 하며, 미래지향적 한미동맹 발전의 새로운 전기를 마련하는 황금 같은 시간이었다"며 "특히 도널드 트럼프 대통령께 깊은 감사의 마음을 전한다"고 강조했다.


이어 "오래도록 이어져 온 우정과 협력 속에서 한미동맹의 진정한 가치를 다시 한번 확인할 수 있었다"면서 "앞으로도 우리는 함께 손잡고 평화와 번영을 향해 나아갈 것"이라고 전했다.


한편 이 대통령은 자신의 글을 영어로 번역해 함께 SNS에 올렸다. 그는 트럼프 대통령의 엑스 계정인 'realDonaldTrump'를 직접 태그한 뒤 "정말 감사하다(Thank you so much)"고 했다.




경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

