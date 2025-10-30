트럼프 SNS 태그한 이재명 대통령 "아주 멋지고 아름다운 협상"[경주APEC]

이재명 대통령이 미국과의 관세협상 타결에 대해 "아주 멋지고 아름다운 협상"이라고 30일 말했다.

이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "이번 정상회담은 양국 간 신뢰와 협력을 더욱 굳건히 하며, 미래지향적 한미동맹 발전의 새로운 전기를 마련하는 황금 같은 시간이었다"며 "특히 도널드 트럼프 대통령께 깊은 감사의 마음을 전한다"고 강조했다.

이어 "오래도록 이어져 온 우정과 협력 속에서 한미동맹의 진정한 가치를 다시 한번 확인할 수 있었다"면서 "앞으로도 우리는 함께 손잡고 평화와 번영을 향해 나아갈 것"이라고 전했다.

한편 이 대통령은 자신의 글을 영어로 번역해 함께 SNS에 올렸다. 그는 트럼프 대통령의 엑스 계정인 'realDonaldTrump'를 직접 태그한 뒤 "정말 감사하다(Thank you so much)"고 했다.





경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



