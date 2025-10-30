고창군, '농림어업총조사' 조사요원 118명 모집

내달 12일까지 접수

전북 고창군이 '2025 농림어업총조사'의 원활한 추진을 위해 조사요원 총 118명을 내달 12일까지 모집한다.

30일 군에 따르면 이번 농림어업총조사는 전국 모든 농림 어가의 규모와 구조, 분포, 경영형태를 파악하는 5년 주기 전수조사다. 이 통계조사를 통해 국가와 지방의 농어업 정책 수립에 필요한 기초 자료를 마련하게 된다.

조사 기준시점은 오는 12월 1일 현재이며, 총 133개 항목(농가·임가 58, 해수면 30, 내수면 30, 행정리 15)에 대해 조사한다.

조사 방법은 인터넷 조사와 현장 방문 조사로 나뉜다. 인터넷 조사는 내달 20일부터 12월 10일까지, 현장 방문 조사는 오는 12월 2~22일 진행된다.

조사요원 모집은 내달 12일까지이며, 조사관리요원 16명과 조사원 102명이 활동한다. 모집된 조사요원은 사전교육을 거쳐 현장 방문 조사에 참여하게 된다.

지원 자격은 고창군에 거주하는 만 18세 이상 책임감 있고 성실한 군민이면 누구나 지원할 수 있다. 특히 통계조사 경험자, 전산 자격증 소지자, 저소득층, 다자녀 자구, 청년 미취업자 등을 우대 채용한다.

지원자는 군청 홈페이지에 게시된 모집 공고에서 자세한 사항을 확인한 뒤 '2025 농림어업총조사' 공식 홈페이지 또는 담당 공무원 이메일로 온라인 제출하거나, 제출 서류를 군 기획예산실 기획팀에 직접 제출하면 된다.

군 관계자는 "이번 조사는 고창군 농림어업의 현황을 정확히 파악하고, 더 나은 정책을 만들어가는 소중한 과정이다"며 "군을 사랑하고 책임감 있게 일할 수 있는 많은 분의 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





