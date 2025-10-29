본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

토스증권, 글로벌 뉴스 서비스 대폭 확대…해외주식 정보 경쟁력 강화

김진영기자

입력2025.10.29 12:35

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

WSJ·바론즈 등 해외 유수 6개사 뉴스 추가
MTS 및 WTS서 무료 이용
개인 투자자 정보 격차 해소 기대

토스증권이 해외주식 투자자들의 정보 접근성과 경쟁력 강화를 위해 자사 글로벌 뉴스 서비스를 대폭 확대한다고 29일 밝혔다. 이번 개편으로 토스증권 고객은 세계 주요 언론사의 프리미엄 기사를 언어와 비용의 제약 없이 국문으로 확인할 수 있게 된다.


이번에 추가된 매체는 글로벌 주요 매체 6개사로, 글로벌 미디어 그룹 다우존스(Dow Jones) 산하의 월스트리트저널(WSJ), 바론즈(Barron's), 마켓워치(MarketWatch), 인베스터스 비즈니스 데일리(IBD), 그리고 MT 뉴스와이어(MT Newswires), 팁랭크스(TipRanks) 등이다.

이번 글로벌 뉴스 서비스 확대로 국내 투자자들이 접할 수 있는 글로벌 시장 정보의 폭은 한층 넓어질 것으로 기대된다. 그동안 국내 개인투자자들은 해외 금융시장의 주요 이슈를 이해하기 위해 외국어 기사나 유료 구독 서비스에 의존하는 경우가 많았다. 토스증권은 자체 개발한 번역 모델을 통해 영문으로만 제공되던 일부 해외 기사를 한국어로 번역·무료 제공하며, 주요 내용을 한눈에 볼 수 있도록 인공지능(AI) 요약 기능도 함께 지원한다. 이를 통해 개인 투자자도 글로벌 정보를 다양하게 접할 수 있는 환경을 마련했다.


이번 개편으로 토스증권의 미국 시장 관련 뉴스 공급량은 7월 대비 약 3배 증가했으며, 다루는 종목 뉴스의 양도 2배 가까이 확대됐다. 토스증권은 번역 품질 검수와 강화 학습을 지속해 콘텐츠의 신뢰성과 완성도를 높이는 한편, 향후 더 많은 글로벌 뉴스 매체를 추가해나갈 계획이다.


토스증권 관계자는 "글로벌 금융 시장의 핵심 뉴스를 한국어로, 그리고 무료로 확인할 수 있게 된 것은 국내 투자 환경에서 의미 있는 변화"라며 "앞으로도 투자자들이 정보 격차 없이 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

토스증권, 글로벌 뉴스 서비스 대폭 확대…해외주식 정보 경쟁력 강화
AD
원본보기 아이콘



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

에어포스원 문 열리자 트럼프 주먹 불끈 쥐며 "땡큐"…'진공 상태' 경주 초긴장 경호 모드[경주APEC] 에어포스원 문 열리자 트럼프 주먹 불끈 쥐며 "땡... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'

시급 100만원 역대급 '꽃집 알바'…사장님 정체는

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

'일장기 패싱' 트럼프 황당 행동에 당황한 다카이치

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

막오른 APEC 누될라…공무원, 公기관 기강 강화 나서

새로운 이슈 보기