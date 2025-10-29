한화로보틱스, 마음AI와 '피지컬 AI' 로봇 상용화 추진

자율판단형 로봇 제어모델 '워브' 적용

한화로보틱스와 마음AI가 스스로 보고, 듣고, 판단하는 '피지컬(physical) 인공지능(AI)' 로봇 상용화를 추진한다.

한화로보틱스는 정병찬 한화로보틱스 대표와 최홍섭 마음AI 대표가 28일 경기 성남시 마음AI 본사에서 '피지컬 AI 분야 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 29일 밝혔다. 피지컬 AI는 로봇이 주변 환경을 인식하고 스스로 판단해 필요한 행동을 하도록 하는 기술이다.

이번 협약에 따라 양사는 차세대 로보틱스 플랫폼에 마음AI의 시각·언어·행동(VLA) 기반 자율제어 모델 '워브'(WoRV)를 적용하고, 상용화를 추진하기로 했다. 이와 함께 제품을 테스트하는 시험장의 기능을 디지털로 구현하는 DPG(Digital Proving Ground)를 공동 구축해 활용할 예정이다. 실증과 검증 체계 강화를 통해 피지컬 AI 기술의 신뢰도를 높여 제조·건설·서비스 등 다양한 산업으로 기술 적용 범위를 넓혀간다는 방침이다.

마음AI는 국내 피지컬 AI 생태계를 선도하고 있는 AI 플랫폼 기업이다. 피지컬 AI 모델을 자체 개발해 자율주행 농기계, 순찰 로봇, 배리어프리 키오스크 등 산업 현장에 적용하며 기술력을 입증했다. 한화로보틱스 관계자는 "이번 협약을 계기로 다양한 산업 현장에 특화된 피지컬 AI 기술을 선보일 수 있을 것으로 기대된다"며 "국내뿐 아니라 글로벌 로봇 시장에서 피지컬 AI 선도 기업으로 발돋움할 수 있도록 적극적인 협력을 이어가겠다"고 말했다.





