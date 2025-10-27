신라 금관·금 허리띠, 104년 만에 한 자리에...국립경주박물관 특별전

'신라 금관, 권력과 위신'展

국립경주박물관서 12월14일까지

국립경주박물관은 APEC 2025 정상회의와 국립경주박물관 개관 80주년을 기념해 특별전 '신라 금관, 권력과 위신 Silla Gold Crowns: Power and Prestige'를 28일부터 오는 12월14일까지 신라역사관 3a실에서 개최한다. 이번 특별전은 신라 금관이 세상에 처음 알려진 지 104년 만에 여섯 점의 금관이 한자리에 모여 전시되는 최초의 자리이다. 여기에 더해, 신라 왕실의 위엄을 상징하는 여섯 점의 금 허리띠까지 함께 선보이며, 황금의 나라 신라가 남긴 장엄한 미의 세계를 총체적으로 조명한다.

신라금관 6점. 국립경주박물관 제공 AD 원본보기 아이콘

대표 전시품으로 최초로 발굴된 국보 금관총 금관과 금허리띠부터 국보 황남대총 북분 금관과 금허리띠, 국보 천마총 금관과 금허리띠, 보물 서봉총 금관과 금허리띠, 보물 금령총 금관과 금허리띠, 보물 황남대총 남분 금허리띠, 교동 금관까지 신라 금관과 금허리띠 각각 여섯 점이 모두 공개된다. 이외에도 천마총 출토 금귀걸이, 금팔찌, 금반지 등 총 20건의 황금 문화유산이 소개되는데, 이 중 국보는 7건, 보물도 7건이 포함돼 있다.

전시는 도입부 영상에서 신라 금관의 조형과 상징을 해석하며 시작된다. 금관의 나뭇가지 모양의 세움 장식은 하늘과 땅을 잇는 신성한 나무를, 사슴뿔과 새 모양 장식은 풍요와 초월적 권능을 의미한다. 또한 곱은옥과 달개는 생명력과 재생, 황금빛은 절대 권력과 부의 상징임을 보여준다.

이후 전시는 금관총 금관과 금허리띠를 시작으로, 서봉총과 금령총 금관과 금허리띠를 소개하면서 금관의 발굴과 주인공 이야기를 서사적으로 풀어낸다. 핵심 전시 구간에서는 황남대총에서 출토된 왕과 왕비의 금관과 금허리띠를 중심으로, 그것들이 단순한 장신구가 아닌 왕권과 위신을 드러내는 상징물이었음을 보여준다.

마지막으로는 천마총에서 출토된 금관과 황금 장신구를 통해, 죽음 너머까지 이어진 황금의 힘을 소개한다. 무덤의 주인이 머리부터 발끝까지 황금으로 장식된 모습은 생전의 부와 권력이 사후세계에서도 계속되기를 바랐던 신라인의 믿음을 전한다.

이번 특별전의 가장 큰 의의는 최초로 신라 황금 문화를 대표하는 여섯 점의 금관과 여섯 점의 금허리띠를 한자리에서 직접 비교하며 집중 관람할 수 있는 전시라는 점이다. 기존에는 각 금관이 서로 다른 기관에 분산되어 있어 상호 비교가 어려웠으나, 이번 전시를 통해 형태·양식·장식의 차이와 변화를 직접 확인할 수 있다. 예를 들어, 나뭇가지와 사슴뿔 모양의 세움 장식처럼 전통적 형식을 따르는 금관도 있는 반면, 새 장식이 있는 서봉총 금관이나 곱은옥이 없는 금령총 금관처럼 독창적이고 실험적인 예도 볼 수 있다.

또한 이번 전시는 지난 100년간의 학술 연구 성과를 반영하여 금관의 제작 기법과 순도 분석, 상징 해석, 재료의 원산지 논의 등을 종합적으로 다룬다. 특히 금관이 장송용이었는지 실제 착용한 것이었는지를 둘러싼 학계 논쟁, 사슴뿔 모양 세움 장식의 해석, 금과 곱은옥의 산지에 대한 최신 연구 결과가 정보 영상으로 소개된다. 아울러 관람객이 직접 보기 어려운 금관의 세부를 디지털 돋보기 영상으로 확대해 보여줌으로써, 신라 장인의 정교한 기술과 금속공예의 아름다움을 가까이에서 체험할 수 있도록 구성했다.

이외에도 특별전은 금관의 조형과 상징을 넘어, 금관이 만들어진 시대적 배경과 사회적 의미를 총체적으로 조명한다. '황금의 나라, 신라'의 실체를 새롭게 해석하며, 신라의 황금문화가 오늘날 K컬처의 원형으로 이어지고 있음을 보여주는 자리가 될 것이다.

APEC 2025 정상회의의 공식 문화 행사 중 하나인 이번 특별전은 한국 고대문화의 정수이자 K-컬처의 뿌리인 신라 황금 문화를 세계에 소개한다는 취지에서 기획됐다. '황금의 나라, 신라'는 고대 동아시아 교류의 중심이자 국제 문화의 허브로 기능했던 왕국으로, 이번 전시는 당시 신라의 국제적 위상과 문화교류의 흔적을 함께 조명한다.

윤상덕 국립경주박물관 관장은 "이번 전시를 통해 한국 문화유산의 세계적 가치를 알리고, 과거와 현재, 경주와 세계를 잇는 문화외교의 장(場)으로 확장해 나가고자 한다"고 밝혔다.





서믿음 기자



