[클릭 e종목]"LG, 배당 안정성과 배당성향 주목…목표가↑"

현대차증권은 24일 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 80,200 전일대비 600 등락률 -0.74% 거래량 27,985 전일가 80,800 2025.10.24 09:03 기준 관련기사 [클릭 e종목]"반도체·휴머노이드 주목…IT·전기전자 비중확대"[실전재테크]'버블론' AI주식, 투자해도 괜찮을까미 언론 "조지아 현대차-LG 공장 이민 단속, 한미관계 시험대" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 "배당소득 분리과세 도입 추진으로 안정적 주당배당금과 배당성향 추이가 주목받고 있다"고 평가했다. 이에 목표주가를 6만4000원으로 12% 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 유지했다.

김한이 현대차증권 연구원은 이날 "최근 자회사인 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 388,500 전일대비 1,000 등락률 -0.26% 거래량 77,028 전일가 389,500 2025.10.24 09:03 기준 관련기사 "자사주 소각하라" 행동주의 펀드의 공습LG화학, 日 체외수정 시술제품 출시…난임 사업 확대[특징주]"디스카운트 심각" 행동주의 펀드…LG화학, 7%대↑ 전 종목 시세 보기 close 지분가치 상승에 따른 순자산가치(NAV) 증가가 눈에 띈다"며 "LG화학은 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 458,500 전일대비 11,000 등락률 +2.46% 거래량 64,812 전일가 447,500 2025.10.24 09:03 기준 관련기사 롤러코스터 코스피, 3900 터치 후 1% 하락 마감코스피, 사상 첫 3900 터치…'사천피' 눈앞코스피, 1%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close 지분을 활용한 2조원 규모 PRS 계약을 체결하며 재원 확보와 재무구조 개선에 긍정적인 영향을 주고 있다"고 설명했다. 9월 말 대비 LG화학 보유 지분가치는 2조6000억원 증가하며 전체 NAV 증가를 견인하고 있다.

또한, 회사의 경상이익 기준 별도 배당성향은 60% 이상으로 유지될 전망이며, 이를 상회하는 배당금을 꾸준히 지급해왔다. 김 연구원은 "배당소득 분리과세 도입과 관련해 대상이 될 가능성이 있는 '고배당기업'을 찾는 투자자들에게 매력적"이라고 강조했다. 지난해 주당배당금 3100원 기준 연간 배당수익률은 3.8% 수준으로 안정적인 배당 흐름을 보이고 있다.

3분기 연결 실적은 매출액 2조원, 영업이익 4000억원으로 전년 대비 각각 2.9% 증가 및 15% 감소할 것으로 예상된다. 일부 자회사 지분법이익 감소 영향과 미실현손익 등의 변동 요소가 반영됐다.

김 연구원은 "현재 NAV는 29조원, 상장지분가치는 21조원으로 전체 NAV의 74% 비중이며, 목표주가 산정에 적용한 할인율은 48.5%로, LG CNS 상장 이후 역사적 저점을 반영한 수준"이라고 평가했다.





