[NGO지금] 'BNK부산은행 최동원상'에 한화 이글스 폰세 선정

제12회 BNK부산은행 최동원상에 선정된 한화 이글스 투수 코디 폰세.

▲BNK부산은행 최동원상, 한화 이글스 폰세

'BNK부산은행 최동원상'을 주관하는 사단법인 최동원기념사업회(이사장 조우현)는 제12회 BNK부산은행 최동원상의 주인공으로 한화 이글스 투수 코디 폰세 선수를 선정했다고 23일 밝혔다.

1994년생으로 미국 태생인 폰세 선수는 2025시즌 한화 이글스의 1선발 에이스로서, KBO의 각종 기록을 갈아치웠다. 그는 단일 경기 정규이닝 최다 탈삼진(18탈삼진), 개막 이후 역대 최다 선발 연승(17연승), 단일 시즌 최다 탈삼진(252개)의 주인공이 됐다. 폰세 선수는 정규시즌 17승 1패, 평균자책점 1.89, 탈삼진 252개로 KBO리그 외국인 투수 최초로 4관왕(다승·승률·탈삼진·평균자책점)의 대기록도 써내려갔다.

최동원기념사업회는 "올 시즌 압도적인 퍼포먼스로 소속팀 한화 이글스를 리그 2위로 올려 7년만에 가을야구를 즐길 수 있게한 최고의 선수"라면서 "최동원 선수가 남긴 에이스의 모든 기준을 충족해 선정위원 만장일치로 제12회 BNK부산은행 최동원상의 주인공으로 선정한다"고 밝혔다. 제12회 BNK부산은행 최동원상은 오늘 11월 11일 오후 2시 부산은행 본점 2층 오션홀에서 개최한다. 수상자는 최동원 선수의 투구폼을 형상화한 트로피와 상금 2000만원을 받게 된다.

베트남 타이응우옌성 링상면 쭈어항 지역 인민위원회 회의실에서 열린 전달식.

▲굿피플, 태풍 피해 베트남에 2만달러 규모 긴급구호

굿피플(회장 이용기)은 연이은 태풍으로 어려움을 겪고 있는 베트남 북부에 2만 달러(한화 약 2800만원) 규모의 긴급구호 물품을 지원했다고 23일 밝혔다.

굿피플은 지난 20일 수도 하노이에서 북쪽으로 90㎞ 떨어진 타이응우옌성 링상면 태풍 피해 이재민 500가정에 식용유, 소금, 모기장, 담요, 비누, 치약 등 생활에 필요한 물품을 전달했다. 베트남 북부는 최근 10호 태풍 부알로이와 11호 태풍 마트모의 직접 영향권에 들면서 막대한 수해가 발생했다. 특히 태풍 마트모로 인해 수도 하노이를 비롯한 북부 지역에 극한호우가 지속되면서 22명이 죽거나 다치고 22만 채가 넘는 주택이 침수됐다 특히 타이응우옌성은 이번 태풍으로 인한 피해가 가장 큰 지역이다.

굿피플 이용기 회장은 "굿피플은 태풍과 폭우로 삶의 기반을 잃은 이재민들을 위해 이번 긴급구호를 준비했다"며 "앞으로도 굿피플은 자연재해로 힘든 시간을 보내는 이웃들과 동행하며 희망을 잃지 않도록 돕겠다"고 밝혔다.

체레미마카, 국제앰네스티 '임신중지 권리 인식 캠페인' 후원금 전달식 모습.

▲체레미마카, 국제앰네스티 '임신중지 권리 인식 캠페인' 후원금 전달

국제앰네스티 한국지부(이하 국제앰네스티)는 지속가능한 섹슈얼 웰니스 브랜드 체레미마카(CHEREMI MAKA)가 임신중지 권리 인식 캠페인 활동에 후원금 1200여만 원을 기부했다고 23일 밝혔다.

체레미마카는 온라인 공식몰에서 기부 상품인 '모그삶(모두의 권리, 그대로의 삶) 세트'를 출시하고, 해당 세트의 판매 수익금 전액을 국제앰네스티에 기부했다. 수익금 전액은 지난 9월 국제 비영리기구 위민온웹(Wonmen On Web) 소속 의사인 수잔 펠트하이스(Suzanne Veldhuis) 박사를 초청해 국회 간담회, 의료인·활동가 강연, 대중행사 등 국제앰네스티 '임신중지 권리 인식 캠페인' 활동을 위해 사용됐다.

또한, 인스타그램 6만 명 이상 팔로워를 보유한 쩡찌 작가와 협업을 통해 인스타툰 '모두의 권리, 임신중지'를 제작하여 임신중지 관련 정보를 쉽고 친근한 방식으로 전달하고, 온라인상에서도 인권 인식을 확산시키는 계기를 마련했다.





이경호 기자



