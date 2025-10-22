본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

日 유신회 대표 "국회의원 야스쿠니 참배는 당연"

박승욱기자

입력2025.10.22 18:39

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일본 집권 자민당의 연정 상대가 된 강경 보수 성향 정당 일본유신회 대표가 22일 국회의원의 야스쿠니 신사 참배는 당연히 해야 할 일이라고 밝혔다.

요시무라 히로후미 일본유신회 대표 모습. AFP연합뉴스

요시무라 히로후미 일본유신회 대표 모습. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

마이니치신문 등 주요 외신에 따르면 요시무라 히로후미 유신회 대표는 이날 기자회견에서 야스쿠니 신사 참배와 관련해 "국가와 가족을 지키기 위해 목숨을 바친 영령에 존숭(尊崇)의 마음을 바치는 것은 국회의원으로서 당연하다"고 말했다.


그는 "존숭의 마음을 바치는 방법은 의원 판단"이라며 "다카이치 사나에 총리 판단을 존중한다"고 덧붙였다.

요시무라 대표의 발언은 전날 취임한 다카이치 총리가 자민당 총재가 되기 전 야스쿠니 신사를 참배해 왔다는 점을 전제로 한 가운데 나온 것으로 알려졌다.


지난 10일 자민당과의 26년 협력 관계를 끝낸 공명당은 연립 이탈 전 다카이치 총리에게 야스쿠니 신사 참배를 자제해 달라고 요청했다.


다카이치 총리는 자민당 총재로 당선된 뒤 지난 17~19일 야스쿠니 신사 가을 예대제 기간에 직접 참배하는 대신 공물 대금을 봉납했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 일본 방문, 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등 내주 외교 일정을 고려한 조치라는 분석이 나온다.

야스쿠니신사는 메이지유신 전후 일본에서 벌어진 내전과 일제가 일으킨 수많은 전쟁에서 숨진 246만6000여명의 영령을 추모하고 있다. 이곳에는 태평양전쟁 A급 전범들도 합사돼 있다.


자민당과 유신회는 지난 20일 연정 수립에 합의하면서 평화 헌법 개정, 방위력 강화 등을 추진하기로 했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

"살 빼는 '위고○○'"…일반 식품 '사기 광고' 주의보

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

기록적 랠리 코스피, 버블일까?

"세금 오르기 전에 …" 일찌감치 움직이는 강남 부모들

새로운 이슈 보기