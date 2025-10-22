기업은행, 지역 균형발전·첨단산업 육성 특별지원 나서

지방 기업에 최대 1.5%포인트 금리 우대

스마트 공장 컨설팅 병행도 지원

신규 채용 中企에 취업성공 축하금 제공

IBK 기업은행이 지역 균형발전 지원과 첨단전략산업 육성을 위해 '지역 첨단혁신산업 특별지원 프로그램'을 시행한다고 22일 밝혔다.

이번 프로그램은 지역별 산업단지 지원을 강화해 수도권과 지방지역 간 성장격차 극복 및 첨단산업 육성하기 위해 기획됐다. 지원 대상은 산업단지에 토지를 분양받거나 산업지역 내 자가 사업장을 취득하고자 하는 첨단전략산업을 영위하는 중소기업이다. 기업은행은 이들 기업에 대해 분양대금, 사업장 마련 자금뿐만 아니라 건물·설비 신축자금 및 기계구입자금 등을 지원할 예정이다.

주요 혜택으로는 지방 소재 기업에 대해 수도권 대비 최대 1.5%포인트의 우대금리를 적용하고 지능형 생산공장 구축 시 전문 컨설팅도 함께 제공하는 것이다. 대출을 이용하는 신규 거래기업에는 '취업성공 축하금'을 지원해 신규 인력 채용에 따른 기업의 부담을 완화할 예정이다.

기업은행 관계자는 "국토의 균형발전과 첨단전략산업 육성을 지원하기 위해 이번 프로그램을 시행하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 중소기업 지원책을 통해 국가 경제 성장에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





