본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

특징주

[특징주]카카오, 창업주 김범수 1심 무죄 소식에 급등

권현지기자

입력2025.10.21 14:14

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

장중 한때 6만3000원까지 뛰어

카카오 가 21일 김범수 경영쇄신위원장의 1심 무죄 판결 소식에 강세를 보인다.


이날 오후 2시 7분 기준 유가증권시장에서 카카오 주식은 전 거래일 대비 4.76% 오른 6만1600원에 거래되고 있다. 주가는 5만9200원으로 출발한 뒤 급등해 장중 한때 6만3000원까지 치솟기도 했다.

이날 SM엔터테인먼트 시세 조종 혐의로 기소된 창업주 김 위원장이 1심에서 무죄를 선고받으면서 매수심리가 개선된 것으로 보인다. 서울남부지법 형사합의15부는 "매수 비율, 간격, 물량 주문 등 모두 살펴봐도 매매 양태가 시세 조종성 주문에 해당한다고 볼 근거가 충분하지 않다"며 이같이 판단했다.


김 위원장은 2023년 2월 SM엔터테인먼트 인수 과정에서 경쟁사인 하이브의 공개매수를 방해하기 위해 SM엔터테인먼트 시세를 조종한 혐의를 받고 있다. 검찰은 김 위원장에서 징역 15년, 벌금 5억원을 선고했다.

[특징주]카카오, 창업주 김범수 1심 무죄 소식에 급등
AD
원본보기 아이콘




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인 미소에 홀렸나" 거래액 588% 폭증…외국인들 몰리는 뜻밖의 병원 "한국인 미소에 홀렸나" 거래액 588% 폭증…외국인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

또 "크고 아름답게…" 백악관 허무는 트럼프

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

11월 3일 성심당 갔다간 허탕…전 매장 휴업 공지 알고보니

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

"50억 아파트에 5000만원 보유세"…집값 안정 vs 시장 불안 '팽팽'

새로운 이슈 보기