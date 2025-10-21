[특징주]카카오, 창업주 김범수 1심 무죄 소식에 급등

장중 한때 6만3000원까지 뛰어

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 62,400 전일대비 3,600 등락률 +6.12% 거래량 6,287,676 전일가 58,800 2025.10.21 14:19 기준 관련기사 레버리지 투자를 고려 중? 연 4%대 금리로 최대 4배 투자금 활용 가능최대 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로...신용미수대환도 당일 가능추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close 가 21일 김범수 경영쇄신위원장의 1심 무죄 판결 소식에 강세를 보인다.

이날 오후 2시 7분 기준 유가증권시장에서 카카오 주식은 전 거래일 대비 4.76% 오른 6만1600원에 거래되고 있다. 주가는 5만9200원으로 출발한 뒤 급등해 장중 한때 6만3000원까지 치솟기도 했다.

이날 SM엔터테인먼트 시세 조종 혐의로 기소된 창업주 김 위원장이 1심에서 무죄를 선고받으면서 매수심리가 개선된 것으로 보인다. 서울남부지법 형사합의15부는 "매수 비율, 간격, 물량 주문 등 모두 살펴봐도 매매 양태가 시세 조종성 주문에 해당한다고 볼 근거가 충분하지 않다"며 이같이 판단했다.

김 위원장은 2023년 2월 SM엔터테인먼트 인수 과정에서 경쟁사인 하이브의 공개매수를 방해하기 위해 SM엔터테인먼트 시세를 조종한 혐의를 받고 있다. 검찰은 김 위원장에서 징역 15년, 벌금 5억원을 선고했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>