전진선 군수, 전국농어촌군수協 지역상생 직판행사 도농 상생의 길 잇다

이종구기자

입력2025.10.21 11:51

양평군, 지방 소멸 위기 극복 군(郡)의 비전 선포

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 20일 서울시청 앞 광장에서 농어촌 지역의 발전과 지역상생 가치 확산을 위한 '2025년 지역상생 직판행사'에 참석했다.

전진선 양평군수가 지난 20일 서울시청 앞 광장에서 농어촌 지역의 발전과 지역상생 가치 확산을 위한 '2025년 지역상생 직판행사'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 양평군 제공

전진선 양평군수가 지난 20일 서울시청 앞 광장에서 농어촌 지역의 발전과 지역상생 가치 확산을 위한 '2025년 지역상생 직판행사'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 양평군 제공

이번 행사는 지방 소멸 대응과 지속 가능한 지역 발전을 위해 전국농어촌지역군수협의회와 농협중앙회가 공동 주최해, 전국 37개 회원군 지역의 대표 농·특산물을 선보였으며, 양평군도 지역 농가와 소비자가 함께 어우러지는 상생의 장에 참여했다.


행사에 앞서 농산물 유통 혁신과 농어촌 지역 발전을 위한 전국농어촌지역군수협의회와 농협중앙회 간 상생 협력 협약(MOU)이 체결되어 △상생 및 균형 발전을 위한 공동 협력 △지역 농특산물 판로 확대 △직거래 활성화 추진 등 발전 기반을 다지는 계기가 됐다.

개막식에서는 농림축산식품부장관과 농어촌군수협의회 회장단 군수가 함께 '지방 소멸 해법의 씨앗 심기 퍼포먼스'로 지역의 희망을 상징적으로 표현했다.


양평군은 '관광·안전·환경·건강' 4대 핵심 키워드를 중심으로 '매력양평' 비전을 선포하며. 지방 소멸 위기 속에서도 군민의 삶의 질을 높이고 지속 가능한 양평을 이루겠다는 의지를 밝혔다.


전진선 양평군수는 "이번 협약식과 직판행사를 통해 농촌의 가치와 도시의 수요가 만나 함께 성장하는 상생의 출발점이 됐다"며 "협의회 부회장으로서 농어촌 지역의 지속가능한 발전을 이끌고, 지역이 함께 성장할 수 있도록 역할을 다하겠다"고 밝혔다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
