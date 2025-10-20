본문 바로가기
호남

"전남 역도, 금빛 들었다"…김태양·신수용 전국체전 '2관왕'

호남취재본부 이준경기자

입력2025.10.20 18:16

완도고 김태양·고흥고 신수용, 금메달 4개 수확
전남도교육청 소속 학생선수 총 31개 메달 획득

전남도교육청은 제106회 전국체육대회에 출전한 도내 학생선수들이 금메달 6개, 은메달 10개, 동메달 15개 등 총 31개의 메달을 획득했다고 20일 밝혔다.


특히 역도 종목에서 활약한 완도고와 고흥고 선수들이 단연 돋보였다. 완도고 김태양(1학년·89㎏급) 학생은 인상과 합계에서 금메달 2개, 용상에서 은메달 1개를 보태며 2관왕에 올랐다. 김 군은 지난해 전국소년체전 3관왕에 이어 고교 무대에서도 또 한 번 압도적인 기량을 과시했다.

제106회 전국체육대회에서 메달을 획득한 김태양 선수와 이안토니 선수가 기념촬영을 하고 있다. 전남도교육청 제공

제106회 전국체육대회에서 메달을 획득한 김태양 선수와 이안토니 선수가 기념촬영을 하고 있다. 전남도교육청 제공

고흥고 신수용(96㎏급) 학생도 용상과 합계에서 금메달 2개를 들어 올리며 힘을 과시했고, 완도고 이안토니(81㎏급) 학생은 은 1개, 동 2개를 차지하며 메달 행진에 힘을 보탰다.

김태양 학생은 "항상 믿고 함께해주신 선생님과 친구들 덕분에 훈련에만 집중할 수 있었다"며 "도교육청의 이름으로 금메달을 땄다는 자부심을 갖고, 앞으로는 태극마크를 달고 세계 무대에 서고 싶다"고 각오를 밝혔다.


박재현 체육건강과장은 "완도고와 고흥고 역도부 선수들은 훈련뿐 아니라 인성 면에서도 모범을 보이는 학생들이다"며 "도교육청은 앞으로도 학업과 운동을 병행하며 세계를 무대로 꿈을 펼칠 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
