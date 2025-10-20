본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

정책

금감원 "고령층 금융사기 피해 예방, 시니어 금융아카데미 신설"

이창환기자

입력2025.10.20 06:00

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

노인교실, 복지관 등에서 다음달 14일까지 신청 가능
금융전문가가 직접 찾아가서 교육

금감원 "고령층 금융사기 피해 예방, 시니어 금융아카데미 신설"
AD
원본보기 아이콘

금융감독원은 고령층의 금융사기 피해를 예방하고 금융환경 변화에 따른 디지털 금융소외 현상 등을 극복하기 위한 'FSS 시니어 금융아카데미'를 신설한다고 20일 밝혔다.


고령층의 경우 금융사기 및 보이스피싱 등에 노출될 위험이 크며 모바일뱅킹, 스마트폰 활용에 어려움을 겪는 등 노인 눈높이에 맞춘 찾아가는 금융교육이 필요하다는 인식 하에 아카데미를 연다고 금감원은 설명했다.

아카데미는 안전한 노후를 지키기 위한 자산관리, 디지털금융, 금융사기 예방법 등 다양한 주제로 구성된다. 체력과 집중력이 떨어지는 고령층의 특성을 고려해 실습, 퀴즈 등 흥미를 유발할 수 있는 시니어 맞춤형 내용으로 편성된다.


노인교실, 복지관 등의 교육 담당자는 이날부터 다음 달 14일까지 금감원 'e-금융교육센터' 홈페이지를 통해 신청 가능하다.


강의와 교육 영상, 교재 중 희망하는 방식을 선택할 수 있으며 강의는 각 고령자 커뮤니티를 대상으로 오는 12월부터 내년 6월까지 금융전문 강사가 방문해 교육한다.

금감원 관계자는 "고령층의 디지털 금융 접근성을 강화하고 금융사기 피해를 예방하기 위한 시니어 금융 교육을 지속적으로 추진할 계획"이라고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉 2억 줄게, 삼성·SK하닉 출신 환영"…대놓고 韓에 러브콜 보낸 '이 회사' "연봉 2억 줄게, 삼성·SK하닉 출신 환영"…대놓고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

안 친한 직장동료 결혼식 축의금 "얼마가 적당하죠?"

"달콤 짭짤, 한 덩이마다 보물이 숨어있다"…외신이 극찬한 한국 '계란빵'

"차에서 뭐했냐?"…블랙박스서 女아이돌 스킨십 보고 돈 뜯어낸 사장

"걸을 때 수치스러운 소리 난다"…美서 집단소송 걸린 운동화

'광대가 매직으로 써 넣은 Q'…삼성전자, 거짓말쟁이 中TV업체 직격

"사람을 부리토처럼 말았다"…美이민당국 구속구 인권침해 논란

새로운 이슈 보기