영등포구, 24일 ‘어린이집 한마당 축제’

김민진기자

입력2025.10.17 09:47

보육·놀이·안전 3개 테마로 운영

서울 영등포구(구청장 최호권)는 이달 24일 영등포공원에서 ‘2025년 어린이집 한마당 축제’를 개최한다. 축제에는 관내 영유아 가족과 보육 교직원 등 2000여명이 참여할 예정으로, 보육·놀이·안전 세 가지 테마로 꾸며진 다양한 체험 프로그램이 운영된다.

지난해 개최된 어린이집 한마당 축제 현장 모습. 영등포구 제공.

행사장에는 바다생물 부채 만들기, 입체 액자 만들기, 세계 전통의상 체험 등 아이들이 직접 참여할 수 있는 창의체험 부스가 마련된다. 또 영등포경찰서와 소방서가 함께 참여해 안전시설물을 활용한 실전형 안전훈련 활동을 진행한다.


푸른 잔디 마당에서는 야외형 놀이공간인 ‘여기저기 서울형 키즈카페’가 운영된다. 두더지게임, 레고·빅블럭, 키즈라이더 등 다양한 놀이시설이 무료로 개방되며, 아이들이 자유롭게 참여할 수 있다. 이와 함께 영등포구 어린이집연합회가 주관하는 플리마켓도 열릴 예정이며, 판매 수익금은 전액 기부된다.

최호권 영등포구청장은 “보육주간을 맞아 아이들이 부모님과 함께 즐기며 배울 수 있는 축제를 마련했다”며 “아이들이 다양한 체험과 놀이 속에서 즐겁게 배우고, 새로운 경험을 쌓을 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
