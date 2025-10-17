'마마 어워즈' 아이브·엔하이픈·스키즈·슈주·제베원 등 출연

'마마 어워즈' 1차 라인업. CJ ENM 제공 AD 원본보기 아이콘

CJ ENM이 '2025 MAMA AWARDS(마마 어워즈)'의 1차 퍼포밍 아티스트 라인업을 17일 공개했다.

올해 마마 어워즈는 11월 28일과 29일 양일간 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린다. 올해 슬로건은 '어-흥(UH-HEUNG)'으로, 자유롭게 노래하고 춤추는 순간 피어오르는 '흥'의 에너지를 주제로 한다.

1차 출연진에 알파드라이브원, 베이비몬스터, 보이넥스트도어, 범접, 엔하이픈, 하츠투하츠, 아이브, 미야오, 슈퍼주니어, 투어스, 올데이 프로젝트, 코르티스, 이즈나, 킥플립, 라이즈, 스트레이 키즈, 제로베이스원 등 17팀이 이름을 올렸다.

28일 열리는 '챕터1'에는 알파드라이브원, 베이비몬스터, 보이넥스트도어, 범접, 엔하이픈, 하츠투하츠, 아이브, 미야오, 슈퍼주니어, 투어스가 출연한다. 29일 '챕터2'에는 올데이 프로젝트, 코르티스, 이즈나, 킥플립, 라이즈, 스트레이 키즈, 제로베이스원이 무대에 오른다.

마마 어워즈는 매년 한 해의 K팝 성취를 조명하며 현재를 기록하고 미래를 제시하는 글로벌 시상식이다. 올해는 7년 만에 홍콩에서 열린다.

CJ ENM은 "올해 마마 어워즈는 전 세계 음악 팬들이 기다려온 글로벌 축제로, 초대형 스케일과 독창적 무대 구성으로 K팝의 영향력을 다시 한번 입증할 것"이라고 밝혔다.





이이슬 기자



