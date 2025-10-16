본문 바로가기
호남

신안군, 2025 정원문화진흥위원회 개최

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.16 16:30

1섬 1정원·사계절 꽃축제 등 정원정책 논의

신안군은 지난 14일 '2025년 제1차 정원문화진흥위원회'를 열고, 정원문화 진흥을 위한 주요 정책과제를 논의했다. 신안군 제공

신안군은 지난 14일 '2025년 제1차 정원문화진흥위원회'를 열고, 정원문화 진흥을 위한 주요 정책과제를 논의했다. 신안군 제공

전남 신안군이 '섬 전체가 정원이고, 정원이 예술이 되는 신안'을 실현하기 위한 정원정책 방향을 논의했다.


군은 지난 14일 '2025년 제1차 정원문화진흥위원회'를 열고, 정원문화 진흥을 위한 주요 정책과제를 논의했다고 16일 밝혔다.

정원문화진흥위원회는 '신안군 정원도시·정원문화산업 육성 및 지원 조례'에 따라 구성된 자문기구로, 분야별 전문가 9명을 포함한 총 12명의 위원이 참여하고 있다.


이날 회의에서는 ▲1섬 1정원 조성 현황 ▲사계절 꽃축제 운영 방안 ▲정원도시 조성 방향 ▲균형발전300사업 ▲정원수 사회적협동조합 지원계획 등 다양한 안건이 다뤄졌다. 위원들은 단기 행사 중심을 벗어나 지역성과 생태를 반영한 지속 가능한 정원정책 추진의 필요성을 강조했다.


김대인 신안군수 권한대행은 "신안의 정원은 단순한 공간이 아닌 자연과 예술, 공동체가 어우러진 문화공간이다"며 "위원회의 제안을 군정에 적극 반영해 선도적인 정원정책을 추진하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
