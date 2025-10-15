본문 바로가기
부산시교육청, 교사 AI코딩 수업 전문성 높인다

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.15 11:46

교원 대상 ‘코딩교육 역량 강화 연수’ 운영

부산시교육청 교육연구정보원(원장 유영옥)은 AI·데이터 기반의 디지털 전환 시대에 대응하기 위해 교원의 코딩과 인공지능 교육 역량을 강화하는 '2025년 코딩교육 역량 강화 연수'를 운영한다.


이 연수는 교사의 실습 중심 코딩 역량과 교수 전문성을 높이고 학교 교육과정 속에서 코딩·소프트웨어 교육을 효과적으로 구현할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

연수는 ▲'부산에듀원2.0 코딩교육 역량 강화 연수'와 ▲'고등학교 인공지능 기초 수업 역량 강화 연수' 두 과정으로 구성된다.


'부산에듀원2.0 코딩교육 역량 강화 연수'는 10월 14일부터 16일까지 온라인으로 진행되며, 초·중·고 교사를 대상으로 'AI 탐험대', '엔트리와 함께 지역사회 문제 해결하기', '파이썬 데이터 분석 문제집' 등 부산에듀원2.0 플랫폼의 신규 코딩·AI 콘텐츠를 중심으로 실습형 학습을 운영한다. 이를 통해 교사들이 학습 내용을 수업 현장에 손쉽게 적용할 수 있도록 돕는다.


'고등학교 인공지능 기초 수업 역량 강화 연수'는 10월부터 12월까지 매주 토요일, 총 5회(20차시)에 걸쳐 부산교육연구정보원에서 대면으로 실시된다.

중·고등학교 정보교사를 대상으로 지도학습·비지도학습, 딥러닝, CNN, YOLO 등 인공지능 핵심 알고리즘을 실습 중심으로 학습하며, 실제 수업 적용 역량 강화를 목표로 한다.


유영옥 교육연구정보원장은 "AI와 코딩 교육은 더 이상 선택이 아닌 필수 역량이 됐다"며 "이번 연수를 통해 교사들이 코딩 언어와 알고리즘을 수업에 실질적으로 적용할 수 있는 전문성을 기르고, 학생들의 컴퓨팅 사고력 신장에 기여하길 바란다"고 전했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
