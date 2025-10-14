최정원, 드림 투어 첫 우승

무안CC·올포유 18차전 3타 차 정상

우승 상금 1050만원 획득 상금 34위

최종전 왕중왕전 20일 평창 스타트

최정원이 한국여자프로골프(KLPGA) 드림(2부) 투어에서 첫 우승을 거뒀다.

14일 전남 무안 컨트리클럽(파72·6420야드)에서 열린 KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림 투어 18차전(총상금 7000만원) 최종 2라운드에서 보기 없이 버디만 8개를 낚아 8언더파 64타를 쳤다. 최종 합계 14언더파 130타를 작성해 2위 박예지(11언더파 133타)를 3타 차로 따돌렸다. 우승 상금 1050만원을 받아 상금랭킹 34위(1361만3500원)로 올라섰다.

최정원이 KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림 투어 18차전 우승 직후 축하 물 세례를 받고 있다. KLPGA 제공 AD 원본보기 아이콘

최정원은 지난 7월 KLPGA 투어 준회원으로 입회한 뒤 1주일 만에 솔라고 점프(3부) 투어 9차전에서 우승했다. 지난 8월 정회원으로 승격해 드림 투어로 옮긴 이후 6번째 대회에서 처음으로 우승 트로피를 들어 올렸다.

최정원은 "소중한 기회를 잡아 우승까지 하게 돼 정말 기쁘다"면서 "오늘은 샷과 퍼트 모두 원하는 대로 잘 돼 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 기뻐했다. 이어 "올 시즌 남은 왕중왕전에서도 좋은 성적을 내 정규투어 시드를 꼭 확보하고 싶다. 내년 정규투어에 데뷔해 신인상에 도전하고 싶다"고 말했다.

박예지는 5타를 줄이며 준우승을 차지했다. 김스텔라와 김하람2 공동 3위(10언더파 134타), 드림 투어 17차전 우승자 장은수는 공동 78위(1언더파 143타)에 머물렀다. 드림 투어는 마지막 대회인 파마리서치 리쥬란 왕중왕전(총상금 2억원)을 남겨두고 있다. 오는 20일부터 사흘 동안 강원도 평창 휘닉스CC에서 펼쳐진다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>