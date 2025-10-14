NH투자증권, 2600억원 상당 글로벌 사모펀드 인수금융 주선

NH투자증권은 글로벌 사모펀드 어드벤트 인터내셔널의 '레킷 에센셜 홈' 사업부 인수 거래에서 2600억원 규모의 인수금융을 주선하게 됐다고 14일 밝혔다.

금융투자업계에 따르면 어드벤트 인터내셔널이 해당 사업부를 인수하는 데 필요한 자금 약 48억달러(약 7조원) 가운데 28억달러(약 4조원) 정도는 금융 조달을 통해 마련된다.

이 가운데 1억9000만달러(약 2600억원) 규모의 대출을 NH투자증권이 주선할 예정이다.

NH투자증권이 맡은 인수금융 주선 규모는 해당 거래에 참여한 바클레이스와 씨티 등 다른 글로벌 투자은행들과 비교할 때 상위권에 해당하는 것으로 전해졌다.

NH투자증권은 "국내 금융기관으로서는 최초로 글로벌 신디케이션(여러 은행으로 구성된 대주단이 공통의 조건으로 일정 금액을 빌려주는 중장기 대출) 시장에서 대표 주선사 지위를 확보했다"고 말했다.

이어 "통상 국내 금융기관들이 해외 인수금융 때 '서브언더라이터'(보조 주선사) 역할을 맡는데, 이를 넘어 글로벌 투자은행과 동등한 지위로 참여했다는 데 의미가 있다"고 설명했다.

1억9000만달러 중 1억 달러는 해외 신디케이션 시장에 매각을 완료했다. 나머지 9000만달러는 국내 금융상품 공급을 위해 별도로 확보한 상태다.

이번 거래 성사 과정에서 "농협금융이 지난 5월 한국투자공사(KIC)와 해외 사모펀드 공동투자 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 농협금융 계열사들이 어드벤트가 운용하는 사모펀드에 KIC와 공동투자했다"며 "여기에 NH투자증권의 금융 주선 역량이 결합됐다"면서 전사적 지원이 있었다는 점을 강조했다.

이번에 어드벤트가 인수하는 자산에는 '에어윅', '울라이트', '모르틴' 등 글로벌 홈케어 브랜드가 상당수 포함되며 해당 거래는 올해 연말까지 성사되는 것을 목표로 진행된다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>