"최고급 겨울 침구 최대 75% 할인"…롯데百, '구스&울 페어'

17일부터 내달 9일까지 전점서 진행

구스·양모 침구 연중 최저가 혜택

롯데백화점은 겨울 침구 수요가 증가하는 시즌을 맞아 오는 17일부터 다음 달 9일까지 전점에서 '2025 구스&울 페어'를 개최한다고 15일 밝혔다.

롯데백화점 본점 8층 홈패션 매장에서 모델이 구스 침구를 홍보하고 있다. 롯데백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

행사 기간 알레르망, 소프라움, 세사 등 인기 브랜드의 최고급 구스 이불을 롯데백화점 단독으로 50~75% 할인된 가격에 선보인다. 대표 상품으로는 '소프라움'의 '쇼팽 2025 구스 속통(싱글, 50만원)'이 있다. '세계 3대 명품 구스'로 인정받는 폴란드산 구스의 함량이 90%에 달하는 프리미엄 제품으로, 이번 행사 기간에 한해 75% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

또 폴란드산 구스 90%를 충전해 통기성을 강화한 '알레르망'의 '로만슨 구스 차렵이불(싱글, 56만원)'도 선보인다. 이 밖에도 '엘르파리' '더하우스' '코지네스트' 등 총 12개 브랜드의 프리미엄 구스 침구를 연중 최대 혜택가에 만나볼 수 있다.

지난해 구스&울 페어에서 큰 호응을 얻으며 20% 매출 신장을 기록한 양모 침구도 전년 대비 두 배 규모로 물량을 확대해 준비했다. 호주산 울 100%를 사용한 '엘르파리'의 '윈델 울패드(싱글, 25만원)', '박홍근홈패션'의 '콤마 양모 차렵(싱글, 18만6000원)' 등을 최대 65% 할인가에 만나볼 수 있다.

구스&울 페어 기간 중 첫 번째와 두 번째 주말(17~19일, 24~26일)에는 30만·60만·100만원 이상 구매 시 10% 상당의 롯데 상품권을 선착순 증정한다.

문지희 롯데백화점 Bedding&Kitchenware 팀장은 "이번 구스&울 페어는 가을 환절기와 혼수 성수기를 맞아 침구 구매를 고민하는 고객들을 위해 기획한 행사"라며 "구스와 양모 등의 고급 침구를 연중 가장 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회인 만큼 고객들의 많은 관심을 바란다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



