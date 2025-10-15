본문 바로가기
유통

"최고급 겨울 침구 최대 75% 할인"…롯데百, '구스&울 페어'

김흥순기자

입력2025.10.15 06:00

17일부터 내달 9일까지 전점서 진행
구스·양모 침구 연중 최저가 혜택

롯데백화점은 겨울 침구 수요가 증가하는 시즌을 맞아 오는 17일부터 다음 달 9일까지 전점에서 '2025 구스&울 페어'를 개최한다고 15일 밝혔다.


롯데백화점 본점 8층 홈패션 매장에서 모델이 구스 침구를 홍보하고 있다. 롯데백화점 제공

롯데백화점 본점 8층 홈패션 매장에서 모델이 구스 침구를 홍보하고 있다. 롯데백화점 제공

행사 기간 알레르망, 소프라움, 세사 등 인기 브랜드의 최고급 구스 이불을 롯데백화점 단독으로 50~75% 할인된 가격에 선보인다. 대표 상품으로는 '소프라움'의 '쇼팽 2025 구스 속통(싱글, 50만원)'이 있다. '세계 3대 명품 구스'로 인정받는 폴란드산 구스의 함량이 90%에 달하는 프리미엄 제품으로, 이번 행사 기간에 한해 75% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

또 폴란드산 구스 90%를 충전해 통기성을 강화한 '알레르망'의 '로만슨 구스 차렵이불(싱글, 56만원)'도 선보인다. 이 밖에도 '엘르파리' '더하우스' '코지네스트' 등 총 12개 브랜드의 프리미엄 구스 침구를 연중 최대 혜택가에 만나볼 수 있다.


지난해 구스&울 페어에서 큰 호응을 얻으며 20% 매출 신장을 기록한 양모 침구도 전년 대비 두 배 규모로 물량을 확대해 준비했다. 호주산 울 100%를 사용한 '엘르파리'의 '윈델 울패드(싱글, 25만원)', '박홍근홈패션'의 '콤마 양모 차렵(싱글, 18만6000원)' 등을 최대 65% 할인가에 만나볼 수 있다.


구스&울 페어 기간 중 첫 번째와 두 번째 주말(17~19일, 24~26일)에는 30만·60만·100만원 이상 구매 시 10% 상당의 롯데 상품권을 선착순 증정한다.

문지희 롯데백화점 Bedding&Kitchenware 팀장은 "이번 구스&울 페어는 가을 환절기와 혼수 성수기를 맞아 침구 구매를 고민하는 고객들을 위해 기획한 행사"라며 "구스와 양모 등의 고급 침구를 연중 가장 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회인 만큼 고객들의 많은 관심을 바란다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

