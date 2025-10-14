본문 바로가기
[속보]美, 수입목재 10% 관세 발효…소파·주방찬장 등 25%

이승형기자

13일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 미국 정부는 수입 목재에 10%, 소파·주방찬장 등에 25% 관세를 공식 발효했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
