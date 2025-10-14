미·중 우려 완화에 삼전 서프라이즈…코스피, 사상 최고치 '돌파'

코스피가 사상 최고치를 경신했다. 미국과 중국의 갈등 우려가 완화와 함께 삼성전자가 시장의 예상치를 뛰어넘는 3분기 잠정실적을 내놓으면서 투자심리를 개선시킨 것으로 풀이된다.

코스피는 14일 오전 9시30분 기준 전거래일 대비 60.04포인트(1.67%) 오른 3644.59를 기록했다. 이날 지수는 전거래일 대비 0.55% 오른 3604.12를 기록한 뒤 상승 폭을 넓히면서 3645.72까지 오르면서 사상 최고치를 경신했다.

미·중 우려 완화에 뉴욕 3대 지수가 모두 반등에 성공했다. 13일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일 대비 587.98포인트(1.29%) 오른 4만6067.58에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 102.21포인트(1.56%) 상승한 6654.72, 기술주 중심의 나스닥지수는 490.18포인트(2.21%) 상승한 2만2694.61을 기록했다.

트럼프 대통령이 중국을 상대로 메시지를 내놓자 투자심리가 개선됐다. 트럼프 대통령은 전날 사회관계망서비스(SNS)에 "중국에 대해 걱정하지 말라. 모든 것이 잘될 것이다"며 "그(시진핑 중국 국가주석)는 자기 나라가 불황을 겪는 것을 원하지 않고, 나 역시 마찬가지다"라는 메시지를 남겼다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 93,100 전일대비 200 등락률 -0.21% 거래량 14,785,915 전일가 93,300 2025.10.14 10:10 기준 관련기사 은행주, 단기 조정장 속 방어 매력 부각[클릭 e종목]"원화약세·주가 동반 랠리…주도주 상승동력이 전제"삼성물산, 삼성전자와 1조640억 규모 천안단지 마감공사 계약 전 종목 시세 보기 close 도 3분기 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록했다. 이날 삼성전자는 공시를 통해 연결 기준 3분기 영업이익이 12조1000억원으로 지난해 동기 대비 31.81% 증가했다고 밝혔다. 매출액은 86조원으로 8.72% 늘었다. 시장 전망치를 상회한 수치다.

투자자별로는 개인과 외국인이 각각 1324억원과 1071억원을 순매수했다. 반면 기관은 2750억원을 순매도했다.

대부분의 업종이 상승하는 가운데 금속, 전기·가스, 보험, 전기·전자 등이 3% 이상 오르고 있다. 또 증권, 기계·장비, 금융도 1% 이상 뛰고 있다. 반면 통신, 오락·문화는 1% 이상 하락하고 있다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 전거래일 대비 2400원(2.57%) 오른 9만5700원에 거래됐다. 또한 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 421,500 전일대비 6,500 등락률 +1.57% 거래량 1,467,202 전일가 415,000 2025.10.14 10:10 기준 관련기사 은행주, 단기 조정장 속 방어 매력 부각[클릭 e종목]"원화약세·주가 동반 랠리…주도주 상승동력이 전제"코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close 와 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 386,500 전일대비 26,500 등락률 +7.36% 거래량 345,364 전일가 360,000 2025.10.14 10:10 기준 관련기사 "LG에너지솔루션, 3Q 실적 무난하지만 낙관 힘들어"[클릭 e종목]코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close 은 각각 4.82%, 3.33% 상승하고 있다. 반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 171,100 전일대비 200 등락률 +0.12% 거래량 163,308 전일가 170,900 2025.10.14 10:10 기준 관련기사 셀트리온, 자가면역질환 치료제 '앱토즈마' 美 출시셀트리온, 아일리아 바이오시밀러 '아이덴젤트' 美 허가셀트리온, UEGW 2025서 'CT-P13 SC' 장기 임상 데이터 발표 전 종목 시세 보기 close 과 신한지주는 소폭 하락하고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 9.75포인트(1.13%) 오른 870.24를 기록했다.

투자자별로는 개인과 기관이 각각 433억원과 54억원을 순매수했다. 반면 외국인은 478억원을 순매도하고 있다.

업종별로는 기계·장비가 2.17% 상승 중이다. 또 전기·전자, 운송장비·부품, 통신 등이 1% 이상 오르고 있다. 반면 기타제조는 1.52% 하락하고 있다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 454,500 전일대비 10,500 등락률 +2.36% 거래량 196,284 전일가 444,000 2025.10.14 10:10 기준 관련기사 코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 1만8000원(4.05%) 오른 46만2000원에 거래됐다. 또 에코프로비엠은 4.16% 상승하고 있으며 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 342,500 전일대비 1,500 등락률 -0.44% 거래량 248,363 전일가 344,000 2025.10.14 10:10 기준 관련기사 코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세휴머노이드로봇, 손은 왜 사람처럼 못 만들까 전 종목 시세 보기 close , 에코프로는 3% 이상 뛰는 중이다. 반면 HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,900 전일대비 450 등락률 -1.14% 거래량 166,422 전일가 39,350 2025.10.14 10:10 기준 관련기사 추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close 와 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 547,000 전일대비 12,000 등락률 -2.15% 거래량 20,164 전일가 559,000 2025.10.14 10:10 기준 관련기사 코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착 전 종목 시세 보기 close 는 각각 2.16%, 1.97% 하락하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



