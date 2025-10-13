여야, 26일 일요일 본회의 열어 민생법안 처리…'쟁점법안은 추가 논의'

비쟁점법안 70개와 쟁점법안 5개 처리 가능성

국감 일정 피해서 일요일 본회의 열기로

여야는 오는 26일 본회의를 열어 여야 간 합의된 안건 70건을 처리하기로 했다. 더불어민주당은 국가정보자원관리원과 무안공항 참사 관련 국정조사 요구에 대해서는 내부 논의 절차를 밟기로 했다.

우원식 국회의장과 김병기 민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표 등은 이날 국회에서 회동을 가진 뒤 이같이 합의했다.

우원식 국회의장과 여야 원내대표가 13일 국회에서 열린 국회의장 주재 여야 원내대표 회동에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표·김병기 원내대표, 우원식 의장, 국민의힘 송언석 원내대표·유상범 원내운영수석부대표. 2025.10.13

문진석 민주당 원내수석부대표는 "당초 15일 본회의 개최를 주장했지만, 의원들 국감 일정 등을 고려해 26일 오후 4시에 본회의를 열어 합의된 안건 70건을 상정해서 통과시키는 것으로 했다"고 전했다. 문 원내수석부대표는 이날 회동에서 국가정보자원관리원과 무안공항 참사 관련 국정조사에 대한 야당 측 요구를 받아, 논의해보기로 했다는 점도 소개했다.

유상범 국민의힘 원내수석부대표는 "75건의 법안이 본회의 상정 대기 중인데 70건은 (상임위에서) 여야 합의 처리됐고, 5건은 (민주당) 일방 표결로 처리됐으므로 이 법안들은 추가 논의를 통해 상정 여부를 결정하기로 했다"고 전했다.





