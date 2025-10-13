본문 바로가기
경찰청장 직무대행 “캄보디아 협조 원활하지 않아…코리안데스크 단기간엔 어려워”

임춘한기자

입력2025.10.13 12:00

유재성 경찰청장 직무대행은 13일 캄보디아 코리안데스크 설치와 관련해 "필리핀에 설치한 경험이 있는데 시간이 상당히 소요된다"며 "당국 경찰과 업무협약(MOU)가 있어야 하고, 단기간에 이뤄지긴 어렵다"고 밝혔다.


경찰청장 직무대행 “캄보디아 협조 원활하지 않아…코리안데스크 단기간엔 어려워”
유 직무대행은 이날 정례 기자간담회에서 "캄보디아가 다른 동남아시아 국가와 비교해 경찰 간 협조 관계가 원활하지 않은 건 사실"이라며 "외교부나 관계 당국과 협조해서 계속 노력하고 있다"고 말했다.

유 직무대행은 "인터폴, 아세아나폴 등을 통해 캄보디아를 압박하고, 국제경찰청장회의 때 (협조) 요구를 할 것"이라며 "(캄보디아에서) 의지가 없다면 우리가 실효적인 방안을 찾긴 어렵다"고 설명했다.


앞서 경찰청은 오는 23일 캄보디아와의 양자 회담에서 한국인 대상 범죄 대응책을 의제로 다루고 코리안데스크 설치, 경찰 파견 등을 논의할 예정이라고 밝혔다.


경찰은 우리 국민의 시신을 유족에게 신속히 인도하기 위해 이달 내에 현지를 방문해 시신 부검을 추진하는 방안을 캄보디아 당국과 협의 중이다. 또한 이른 시일 내 현지 상황을 점검하고 수사 공조 강화 방안을 논의하기 위해 국가수사본부장의 캄보디아를 방문할 계획이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

