백두대간 74.5㎞ 걷기 도전해보세요…경북도, '트레일6 챌린지' 1200명 모집

6개 시군 구간별 코스

구간마다 4시간 걸려



경북도는 백두대간권 6개 시군(김천시, 영주시, 상주시, 문경시, 예천군, 봉화군)과 손을 맞잡고 백두대간 산림관광 공동마케팅 사업에 본격적으로 나선다고 13일 밝혔다.

올해 첫 공동마케팅을 위한 행사로 오는 25일부터 '경북 백두대간 트레일6 챌린지'를 선보인다. 경북 백두대간 트레일6 챌린지는 참가자들이 백두대간 6개 시군의 풍광이 뛰어난 코스의 자연을 즐기면서 건강에 도전하는 행사다.

백두대간 산림관광의 대표 브랜드화를 위한 핵심 콘텐츠인 '경북 백두대간 트레일6 챌린지'는 6개 시군을 순회하며 총 6회에 걸쳐 총1200명 규모로 운영된다.

이번 행사는 경북 백두대간권의 우수한 산림자원을 활용한 시그니처 프로그램으로 체계적인 공동마케팅 활동을 통해 백두대간 지역이 대한민국 산림관광의 선도 지역으로 자리매김하기 위한 전략으로 기획되었다.

각 지역의 코스는 10~15km 내외로 매회 약 4시간 30분 이상 오르막과 좁은 길이 포함된 중상급 수준의 트레일로 구성되어 있다.

특히 본 행사는 참가자 안전을 최우선으로 두고, 6개 코스를 자신의 속도로 완주하는 것에 의미를 두고 기획됐다. 참가자들에게 산림에서 건강을 얻고 백두대간의 자연을 체험할 기회를 동시에 제공한다.

참가자들은 모든 코스를 트레킹 전문매니저의 안내에 따라 시작점에서 도착 지점까지 전 구간을 안전하게 걷고, 6개 지역의 형태를 본뜬 퍼즐형 스티커를 받는다.

모든 코스 완주자는 조각을 모아 백두대간의 지도를 완성하면 기념 완주 메달을 획득할 수 있다.

'경북 백두대간 트레일6 챌린지'에 참가를 희망하는 사람은 승우여행사 누리집, 오지고트립을 통해 신청하면 된다.

조현애 경북도 산림자원국장은 "건강과 힐링을 동시에 얻을 수 있는 특별한 행사에 도전과 체험을 즐기는 분들의 많은 관심과 참여를 기대한다"며 "도는 시군이 함께 협력하는 공동마케팅을 지속해 경북이 백두대간을 산림관광 중심지로 선도해 나가겠다"고 말했다.

구체적인 코스는 영주는 죽령지원센터~2제2연화봉~연화봉~희방사~희방계곡(11.9km), 상주시는 화북탐방지원센터~문장대~신선대~비로봉~장각마을~장각폭포(13km), 김천시 구간은 직지문화공원~입산통제소~백운봉~황악산 정상~입산통제소~백운봉~직지문화 공원(12km), 예천군은 저수령-촛대봉-단풍나무군락지-목재문화체험관~명봉사왕의기운로드-내원암~ 명봉사(12km), 봉화군은 오전약수관광지~박달령~주실령~백두대간수목원(13.6km)이며 문경시 코스는 이화령~조령산~신선암봉~꾸구리 바위~문경새재 1관문~문경새재도립공원 야외 공원장(12km)이다.





