올해 서울 아파트 20평대…평균 매매가 10억원 넘겼다

강남, 20평대 20억원 돌파

마포구 용강동, 18억원 육박

자금 확보 난항에 59㎡ 눈길

서울 20평대(전용 59㎡) 아파트 평균 매매가격이 10억원을 넘어섰다. 대출 규제에 따른 자금 압박 영향으로 20평대에 눈길을 돌리는 수요가 급증하고 있다.

13일 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난 9월 말 기준, 서울 전용 59㎡ 아파트 평균 매매가격은 10억5006만원으로 집계됐다. 지난해 평균거래가격 9억7266만원과 비교하면 약 8% 상승했다.

서울 시내 아파트 단지 전경.

구별로는 강남구가 전년 대비 16.7% 오르며 가장 상승 폭이 컸다. 마포구(15.9%), 송파구(15.8%), 강동구(13.9%), 성동구(13.7%), 광진구(11.0%) 등 최근 매수세가 이어지는 '한강벨트' 중심으로 오름폭이 높았다.

세부 지역별로 살펴보면 강남구 전용 59㎡ 아파트 평균 매매가격은 지난해 17억8706만원에서 올해 20억8570만원으로 3억원(16.7%) 가까이 올랐다. 강남구는 대치·개포·압구정 등 주요 고가 아파트 단지가 밀집돼 있어 13개 동 단위(법정동 기준) 중 5개 동의 전용 59㎡ 평균 매매가격이 20억원을 넘어섰다. 동별로는 개포동(20억 5302만원→25억2137만원)이 22.8%로, 오름폭이 가장 높았다. 삼성동은 17억4944만원에서 20억6220만원으로 뛰며 뒤를 이었다.

또한 마포구(11억 9708만원→13억 8788만 원, 15.9%)에서는 용강동이 13억9316만원에서 17억90만원으로 22.1% 오르며 상승을 주도했다. 송파구도 잠실동과 신천동 등 주요 랜드마크단지들이 거래되며 전용 59㎡ 평균 매매가격이 13억1720만원에서 15억2588만원으로, 2억원 이상 올랐다.

최근 3년간 전용 59㎡의 평균 매매가격의 가격 상승 폭은 확대되고 있다. 직방 관계자는 "최근에는 자금 여건과 가구 구조 변화 등을 반영해 전용 59㎡의 수요가 빠르게 늘고 있다"며 "전용 84㎡ 또한 여전히 가족 단위 수요가 집중되는 대표 평형으로서 시장의 기준 역할을 이어가고 있으나, 가격 수준이 높아지면서 진입장벽이 점차 높아졌다"고 밝혔다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



