구미시, '에너지 혁신 중심도시' 거듭 … 미래산업 경쟁력 확보!

대한민국 1호 탄소중립 산단 기반 구축

재생에너지·수소 등 에너지 전환으로 지속가능한 미래 준비

에너지 복지를 통해 에너지 격차 해소, 시민 행복 실현

안정적인 전력망 확충과 에너지 자급률 제고

에너지 절약과 안전관리 강화

경북 구미시가 지속 가능한 에너지 사회로 전환하기 위한 대규모 프로젝트를 본격화해 '에너지 혁신의 중심도시'로 거듭나고 있다.

탄소중립 산단 조성부터 에너지 복지 확대까지 다양한 에너지 정책을 추진하며 구미의 미래를 바꿔 나가고 있다.

시는 산업통상자원부 주관 '탄소중립산단 대표모델 구축사업' 공모에서 선정돼 대한민국 제1호 탄소중립 산단의 기반을 마련했다. 이번 선정으로 국비 500억을 포함한 총 1302억원의 사업비를 확보해 구미국가산단에 탄소중립 선순환 체계 구축에 속도를 내고 있다.

좌)공장위 태양광 설치 우소형저장탱크 설치/김이환기자 AD 원본보기 아이콘

주요 사업은 ▲30MW급 태양광 발전소 ▲50MWh 규모의 ESS 및 지능형 전력 거래시스템 도입 ▲사용 후 배터리 재자원화 산업 생태계 조성 ▲기업 맞춤형 컨설팅 및 친환경 설비지원이 핵심이며 기업들은 RE100, 탄소 국경조정제도 등 글로벌 탄소 규제에 대응하여 해외 수출품의 가격 경쟁력을 확보하게 된다.

지난해 '구미시 에너지 기본 조례'를 제정하고, 올해 4월'구미시 에너지위원회'를 공식 출범해 지역에너지 전략계획 수립 용역 을 진행 중이며, 연내 마무리해 에너지산업 활성화와 에너지 복지 사업을 본격화한다. 아울러 신재생에너지 보급 확대를 위한 실질적 사업도 추진하고 있다.

'신재생에너지 보급사업'을 통해 2024년까지 약 60억원을 투입해 811개소에 재생에너지를 보급했으며, 2025년에는 약 10억원의 예산으로 141개소 보급을 추진하고 있다.

수소경제 분야에서는 2024년 '예비수소 전문기업 육성지원사업'을 통해 1개 기업을 지원해 매출 57% 증가 했으며, 2025년에는 3억원을 투입해 3개 기업을 지원하고 있다.

시는 시민들의 생활 안정과 에너지 접근성 제고를 위해 '도시가스 미공급지역 지원사업'과 '농어촌 마을 단위 LPG 소형저장탱크 보급사업'을 적극적으로 추진하고 있다.

2024년에는 도시가스 미공급지역 산동읍·사곡동 등 5개소에 약 1726m의 도시가스 공급관 설치를 완료했다.

2025년에는 옥계동 일대에 550m 규모의 공급관 설치를 추진하고, 도시가스 미공급으로 인한 불편을 해소하기 위해 조례 개정을 통해 공급구간을 넓혀 에너지 사각지대 해소하고, 농어촌 마을 단위 LPG 소형저장탱크 보급사업도 순조롭게 진행 중이다.

2024년에는 LPG 소형저장탱크 보급사업을 완료했고 2025년에는 약 36억원을 투입해 보급사업을 추진하고 있으며, 2026년부터는 5년간 50개 마을, 4000세대 확대할 계획이다.

구미국가산업5단지에 건설 중인 500MW 규모의 천연가스발전소가 연말에 준공 예정이다. 정상 가동 시 구미시의 에너지 자급률은 9%에서 38%로 대폭 상승해 분산 에너지 활성화 특별법에 따른 지역별 전기요금 차등제에도 선제 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

시는 공공·민간 부문을 대상으로 다양한 에너지 절약 정책을 추진 중이다.

'취약계층·사회복지시설 LED 조명 교체' 사업으로 2024년에는 취약계층 125세대와 사회복지시설 74개소 대상으로 약 2억을 투자해 노후 조명을 고효율의 LED 조명으로 교체했다. 2025년에는 취약계층 80세대와 사회복지시설 20개소에 교체사업을 추진하고 있다.

또한 '사회복지시설 고효율 냉난방기 지원' 사업과 '복지시설 열 회수형 환기장치'사업을 통해 사회복지시설의 운영 부담 완화와 전기요금 절감을 위해 노력하고 있다.

2024년에는 사회복지시설 31개소에 고효율 냉난방기를 지원, 노인복지시설 8개소에는 열 회수형 환기장치 설치를 지원했다.

올해는 사회복지시설 28개소에 냉난방기를 지원과 노인복지시설 5개소에 환기장치 설치 지원을 추진하고 있으며, 2026년에는 소상공인을 대상으로 고효율 기기 지원사업도 새롭게 추진할 계획이다.

시는 화재 예방과 안전관리를 위해 '아크차단기 교체', '가스안전차단기 설치', 'LPG 사용 가구 안전관리 안전 점검'을 지원하고 있다.

2024년에는 사회복지시설 30개소에 아크차단기 교체를 완료했으며, 가스 사용가구 500가구에 가스안전차단기 설치, 무을면과 옥성면 대상으로 약 1800세대에 안전 점검을 지원했다.

올해는 사회복지시설 17개소에 아크차단기를 교체하고, 300가구에 가스안전차단기 설치, 도개면을 대상으로 약 1000세대 안전 점검을 지원하여 안전대책을 강화하고 있다.

앞으로 정부의 탄소중립 달성을 위한 에너지 정책에 발맞춰 산업단지를 중심으로 재생에너지 보급을 확대하고, 기술개발 지원을 통해 녹색산업 생태계 조성을 위한 다양한 친환경 에너지 사업을 추진할 예정이다.

김장호 구미시장은 "구미는 대한민국 제조업의 심장으로, 이번 탄소중립 산단 구축은 미래 산업 경쟁력 확보를 위한 중대한 전환점"이라며, "산업과 지역사회가 함께 성장하는 에너지 정책을 확대 추진해 나가겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>