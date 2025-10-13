본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

CJ ENM "2025 마마 어워즈 11월 홍콩 개최"

이이슬기자

입력2025.10.13 09:19

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
2025 MAMA AWARDS 로고 티저. CJ ENM 제공

2025 MAMA AWARDS 로고 티저. CJ ENM 제공

AD
원본보기 아이콘

'2025 마마 어워즈(MAMA AWARDS)'가 다음 달 28일과 29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린다고 CJ ENM이 13일 밝혔다.


올해는 CJ ENM 음악 채널 엠넷 개국 30주년으로, 마마 어워즈는 2012년부터 2018년까지 개최됐던 홍콩에서 다시 열린다. 새로 완공된 카이탁 스타디움에서 초대형 규모로 진행되며, 지난달 30일 진행된 블라인드 티켓은 판매와 동시에 매진됐다.

시상식은 자유롭게 노래하고 춤추는 순간 피어오르는 기쁨의 에너지를 핵심 가치로 삼았다. 올해 슬로건 '어-흥(UH-HEUNG)'은 지역과 인종, 문화를 넘어 자신을 있는 그대로 받아들이고 나답게 살아가려는 메시지를 담았다.


CJ ENM은 음악이 가진 힘을 되새기고, 경계를 넘어 모두가 하나로 즐기는 축제를 만들겠다는 계획이다. 공개된 로고 티저 영상에는 입체적인 호랑이 비주얼과 함께 K팝의 긍정적 에너지를 표현한 로고가 담겼다. 각 부문 후보는 오는 16일 방송을 통해 공개된다.


CJ ENM 관계자는 "2025 마마 어워즈는 K팝이 선사하는 기쁨과 연대의 힘을 보여줄 것"이라고 말했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·금·은' 모으라는 부자 아빠 "은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

'한끼 1만원 시대' 점심 굶는 직장인 속출… 5000원 뷔페 선보인 日 기업

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

천정부지 집값에…추가 대출 규제 이번주 나온다

새로운 이슈 보기