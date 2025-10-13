OCI홀딩스, 베트남 웨이퍼 공장 지분 인수…美 태양광 공략

7800만 달러 투자

공장 지분 65% 인수

OCI홀딩스가 베트남 웨이퍼 공장 지분을 인수하면서 태양광 웨이퍼 사업에 진출한다. 비(非) 금지외국기관(Non-PFE) 요건을 충족하면서 미국 태양광 시장을 공략한다는 전략이다.

OCI홀딩스 베트남 웨이퍼 공장 조감도. OCI홀딩스

OCI홀딩스의 100% 자회사 OCI테라서스(TerraSus)는 싱가포르에 특수목적법인 OCI원(ONE)을 설립하고 이달 말 완공을 앞둔 글로벌 태양광 기업의 베트남 웨이퍼 공장 지분 65%를 취득한다고 13일 밝혔다.

현재 베트남 소재의 엘리트 솔라 파워 웨이퍼(Elite Solar Power Wafer)가 건설 중인 연산 2.7기가와트(GW) 규모의 웨이퍼 공장은 이달 말 완공을 앞두고 있다. 시운전을 거쳐 이르면 내년 초부터 태양광용 웨이퍼를 생산해 즉각적인 수익 창출이 기대된다.

본 사업의 투자 규모는 총 1억2000만달러(약 1700억원)이며 이중 OCI ONE 지분 65%의 투자 금액은 7800만달러 수준이다. 이 베트남 웨이퍼 공장은 향후 4000만달러 추가 투자 시 6개월 이내에 5.4GW로 확장이 가능하다.

OCI홀딩스의 이번 웨이퍼 사업은 OCI테라서스의 폴리실리콘을 전량 사용해 웨이퍼를 생산할 예정이다. 이곳에서 생산하는 제품은 지난 7월 미국의 '하나의 크고 아름다운(OBBB) 법안'에 따라 도입된 조항인 Non-PFE 요건을 충족한다.

이우현 OCI홀딩스 회장은 "이번 전략적 투자를 통해 OCI홀딩스는 미국 수출에 용이한 Non-PFE 서플라이 체인의 완성에 한층 가까워질 것"이라며 "앞으로도 OCI홀딩스는 동남아 현지 회사와의 협업을 추친해 글로벌 태양광 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



