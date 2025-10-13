WSJ "현대차 美 조지아 공장은 죽음의 일터…3년새 3명 숨져"

ICE 급습 현대차 조지아 공장

잇단 사고로 안전관리 도마 위

미국 이민당국에 불법 체류 혐의로 체포·구금됐던 한국인 근로자 300여명이 일했던 미국 조지아주 현대차 그룹 메타플랜트 복합단지 건설 현장이 단속 이전부터 잇단 사고로 3명의 근로자가 숨지는 등 안전 문제가 심각했다고 12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

WSJ는 '이민세관단속국(ICE) 급습 전부터 죽음의 일터였던 현대 공장'이라는 제목의 기사에서 2022년 착공 이후 총 3명의 근로자가 사망했다고 전했다. 이는 76억달러에 이르는 대규모 총사업비를 감안하더라도 이례적으로 높은 수준이라고 신문은 지적했다.

첫 사망 사고는 2023년 4월 도장 공장 철골 구조물 작업을 하던 하청업체 소속 근로자가 18m 높이에서 추락하면서 발생했다. 당시 근로자는 안전 로프를 착용했지만 철골 구조물의 날카로운 모서리에 줄이 끊어져 목숨을 잃었다.

이어 올해 3월과 5월에는 지게차 사고로 각각 한 명씩 사망했으며, 두 사건 모두 지난달 이민당국의 단속이 이뤄진 현대차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 현장에서 발생했다.

신문은 사망 사고 외에도 10여명의 근로자들이 안전벨트를 착용하지 않은 채 추락하거나 지게차에 깔리는 등 중상을 입었다고 보도했다.

또한 WSJ는 현대차 공사 현장에서 근무했던 안전 관리자 등을 포함한 20명 이상의 전·현직 근로자들을 인터뷰한 결과 현장에는 미숙한 이민자 출신 근로자가 많았고, 안전 기준은 느슨했으며 사고가 빈번했다고 전했다. 이들은 현대차가 근로자들에게 적절한 안전 교육을 실시하지 않았고, 감독당국 또한 현장의 위반을 막기 위한 실질적 조치를 거의 하지 않았다고 지적했다. 특히 현대차가 공사를 과도하게 빠른 속도로 밀어붙이고, 100개가 넘는 하도급 업체들이 현장에 얽혀 있어 안전 기준을 제대로 집행하기가 어려운 상황이었다고 전했다.

안전사고가 잇따르자 회사 측은 현장 안전관리 강화에 나섰다. 호세 무뇨스 현대차 사장은 지난 3월 지게차 사망사고 발생 직후 직접 건설 현장을 찾아 작업장 안전 실태를 점검했으며, 회사는 추가 안전요원을 배치하고 복합단지 전 구역을 대상으로 안전관리 전면 감사를 실시했다.

일각에서는 잇단 사고 이후 현지 지역 언론과 노동단체들이 현대차 공장 건설현장의 안전 관리 실태와 불법 고용 의혹을 집중 조명하면서, 이런 분위기가 지난달 이민당국의 단속으로 이어졌을 가능성을 제기한다. 앞서 미 이민당국은 지난달 4일 현대차-LG에너지솔루션 배터리 공장을 급습해 한국인 300여명을 포함한 475명을 불법 체류자로 분류해 체포-구금했다. 이후 한국인 근로자 300여명은 7일 만에 풀려나 귀국했다.

당시 미국 정부가 외국 기업에 대규모 투자를 요구하면서도 정작 공장 건설에 필요한 인력에 대한 비자를 충분히 발급하지 않은 점이 사태의 원인으로 지적됐다. 다만 현대차 조지아 공장에서 잇따른 사망사고와 안전관리 부실 실태가 드러나면서, 기업의 현장 운영 전반에 대한 비판과 개선 요구도 함께 커지고 있다.





뉴욕=권해영 특파원



