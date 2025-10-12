본문 바로가기
LGU+, ‘유플투쁠’ 누적 참여 1500만 돌파…스타벅스 제휴 이벤트 진행

박유진기자

입력2025.10.12 17:32

신세계 상품권 30만원권 증정
10월 ‘유플투쁠’에 제휴사 47개 참여

LG유플러스가 지난해 4월부터 시작한 대표 멤버십 프로그램 ‘유플투쁠’의 누적 참여 건수가 1500만을 돌파했다고 12일 밝혔다. 사진은 10월 대표 혜택 소개 페이지. 이미지=LG유플러스

LG유플러스가 지난해 4월부터 시작한 대표 멤버십 프로그램 '유플투쁠'의 누적 참여 건수가 1500만을 돌파했다고 12일 밝혔다. 사진은 10월 대표 혜택 소개 페이지. 이미지=LG유플러스

LG유플러스는 자사 대표 멤버십 프로그램 '유플투쁠'이 출시 1년 반 만에 누적 참여 1500만건을 돌파했다고 12일 밝혔다.


'유플투쁠'은 쇼핑·식음료·문화·라이프스타일 등 일상 전반에 걸친 다양한 혜택을 제공하는 멤버십 프로그램이다. 고객은 매달 열리는 '유플투쁠데이'에 '당신의 U+앱'을 통해 쿠폰을 받을 수 있다.

LG유플러스에 따르면 누적 1500만건 중 가장 많은 이용이 이뤄진 제휴사는 CGV로 나타났다. 이어 컴포즈커피, 다이소가 2·3위를 차지했다. 연령대별로는 10대가 롯데시네마·오션월드를, 20대는 밀리의서재·배달의민족을, 30대는 노브랜드·매드포갈릭을 주로 이용한 것으로 조사됐다.


LG유플러스는 이용자 성원에 보답하기 위해 최근 스타벅스와 제휴를 맺고 다양한 이벤트를 진행하고 있다. 이달 28일까지 '당신의 U+앱'에서 스타벅스 제휴 기념 축하글을 남기면 ▲신세계상품권 30만원(3명) ▲CGV 티켓 2매+콤보세트(100명) ▲BBQ 황금올리브치킨+콜라(500명) ▲스타벅스 카페라떼T(1000명) 등의 경품을 추첨으로 증정한다.


20일부터 24일까지는 '스타위크(STAR WEEK)' 행사도 열린다. U+앱을 통해 VVIP 고객은 하루 8개의 별, VIP 고객은 5개의 별을 받을 수 있으며, 매일 참여 시 VVIP 고객은 최대 40개의 별을 적립할 수 있다. 별은 스타벅스 앱에서 커피나 베이커리로 교환 가능하다.

현재 '유플투쁠'에는 총 47개 제휴사가 참여하고 있으며, 서울랜드(파크 이용권 55% 할인), 클룩(일본 호텔 15% 할인), 야놀자고글로벌(숙소 최대 3만원 할인) 등 다양한 혜택을 제공한다. 또 이번 달에는 우버, BBQ, 낫온리포투데이, 사조몰, 바잇미, 퐁당 등 8개 신규 제휴사가 추가됐다.


LG유플러스는 신규 멤버십 가입 고객에게도 아이스 아메리카노를 선물한다. 통신사와 관계없이 31일까지 가입 후 이벤트 페이지에서 응모하면 전원에게 증정된다.


장준영 LG유플러스 마케팅전략담당(상무)은 "매월 멤버십 프로모션 혜택은 LG유플러스를 오랫동안 함께해 주시는 고객에 보답하는 마음으로 일상에서의 도움이 되는 혜택들로 준비했다"며 "앞으로도 차별적 혜택으로 사용 만족을 높여나갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr
언론사 홈 구독
