"트럼프, 세계 평화 위해 일해"…노벨평화상 마차도, 거듭 감사 전해

"트럼프, 베네수엘라 정치상황에 도움"

올해 노벨평화상 수상자인 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 감사하다는 뜻을 거듭 전했다.

마차도는 11일(현지시간) 영국 BBC 방송 스페인어판(BBC Mundo(문도))과의 인터뷰에서 "트럼프 대통령이 전 세계 평화를 위해 하는 일에 감사하다"고 말했다.

그는 노벨평화상 수상 후 트럼프 대통령과 통화했다고 밝히면서 "트럼프 대통령이 아메리카 대륙뿐 아니라 전 세계 평화, 자유, 민주주의를 위해 하는 일에 베네수엘라 국민들이 얼마나 감사해하는지 전했다"고 말했다. 마차도는 트럼프 대통령과의 통화에 대해 "매우 기뻤다"며 "우리의 감사를 직접 전할 수 있었다"고 했다.

노벨평화상 수상자 마리아 코리나 마차도.

마차도는 "이 상은 베네수엘라 국민에게 에너지, 희망, 힘을 준다"며 "우리는 혼자가 아니라는 것을 깨닫게 해준다. 전 세계 민주주의자들이 우리의 투쟁을 함께하고 있으며, 트럼프 대통령과 국제사회가 베네수엘라 정치 상황에 이미 도움을 주고 있다고 믿는다"는 메시지를 전했다.

그는 "베네수엘라 정권이 마약 밀매, 무기 밀수, 인신매매, 불법 석유 거래 등을 통해 자금을 조달한다"고 주장하기도 했다. 그러면서 국제사회를 향해 "부패, 탄압, 폭력, 테러에 쓰이는 그 자금 흐름을 차단해 달라"고 호소했다. 이어 "자금의 흐름을 끊으면 정권은 무너질 것"이라며 "지금 우리는 그 균열이 점점 깊어지는 것을 보고 있다"고 덧붙였다.

마차도, 수상 직후에도 트럼프에 감사 인사

앞서 마차도는 노벨평화상 수상 직후에도 트럼프 대통령에게 감사 인사를 했다. 그는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 수상 소감을 통해 "오늘 우리는 그 어느 때보다 트럼프 대통령, 미국 국민들, 남미 국민들, 세계 민주주의 국가들을 자유와 민주주의를 달성하기 위한 우리의 주요 동맹으로 여기고 있다"고 강조했다. 또 "이 상을 고통받는 베네수엘라 국민에, 그리고 우리의 대의를 결정적으로 지지해준 트럼프 대통령에게 돌린다"라고도 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.

트럼프 대통령 또한 마차도가 자신에게 전화해 "난 당신을 기리는 차원에서 상을 받는다. 당신은 정말로 (상을) 받을 가치가 있다"고 말했다고 전했다.

마차도는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 통치에 맞선 야권 지도자다. 그는 지난해 대권에 도전했으나 마두로 정권의 탄압으로 정면에 나서지 못했으며, 현재 베네수엘라에서 은신하며 민주화 운동을 이어가고 있다.

노르웨이 노벨위원회는 베네수엘라 국민의 민주적 권리를 증진하고 독재 체제를 평화적으로 민주주의로 전환하기 위해 투쟁한 공로로 마차도를 올해 노벨평화상 수상자로 선정했다. 트럼프 대통령은 러시아 반정부 운동가 알렉세이 나발니의 부인 율리아 나발나야와 함께 노벨평화상 유력 후보로 꼽혔으나 결국 수상이 불발됐다.





김현정 기자



