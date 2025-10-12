본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

고위당정협의회 개최…국감 대책·집값 대응 등 논의

이기민기자

입력2025.10.12 16:12

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연말 추진할 민생·개혁 세부 계획 논의

더불어민주당과 정부·대통령실은 추석 연휴 이후 첫 일요일인 12일 고위급 인사들이 한자리에 모여 현안 및 향후 국정과제 실행 방향 논의에 돌입했다.


정청래 민주당 대표, 김병기 원내대표·김민석 국무총리·강훈식 대통령비서실장은 이날 오후 4시 서울 종로구 총리 공관에서 고위당정협의회를 개최했다.

이번 협의회는 명절을 거치며 수렴한 민심을 함께 돌아보는 것에 더해 연말 정기국회에서 여권이 추진할 민생·개혁 과제의 세부 실행 방침을 공유하기 위해 마련된 자리로 보인다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

뿐만 아니라 이재명 정부 이후 두 차례에 걸친 부동산 대책을 내놨지만, 서울을 중심으로 주택 가격이 과열되는 양상이 계속되고 있는 상황도 논의될 것으로 전망된다. 정부는 '부동산 패키지 후속대책' 등 방안을 모색하고 있는 것으로 알려졌다.


이달 13일부터 진행되는 이재명 정부 첫 국정감사 대응도 논의될 것이라는 관측도 나온다. 특히 민주당이 국정감사 첫날부터 조희대 대법원장에 대한 거센 압박에 돌입할 예정이다.

또한 여당과 대통령실의 온도 차가 확인된 사법·언론개혁 등에 대한 속도도 논의될 가능성이 있다. 따라서 엇박자 우려를 불식하고 당정 일체 기조를 재차 확인하는 메시지가 나올지 주목된다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"교대 졸업하면 선생님 해야 하잖아요"…자퇴 택하는 명문교대 학생들 "교대 졸업하면 선생님 해야 하잖아요"…자퇴 택하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 최대 '金장신구' 구매…금값 뛰자 주머니 두둑해진 '이 나라'

1시간 턱걸이 '733개'…세계 신기록 호주 女 경찰관

주말 해변 지나다 날벼락…美 헌팅턴비치 헬기 추락 사고

톰 크루즈, 네 번째 결혼도 '미션 임파서블'…"우주 결혼식 검토 중"

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'안정적 삶' 美뉴욕 싱글족 연봉은 '2.6억'…3억 넘는 1위 도시는?

北80주년 열병식서 사라진 김정은 딸 '주애'

새로운 이슈 보기