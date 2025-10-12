고위당정협의회 개최…국감 대책·집값 대응 등 논의

연말 추진할 민생·개혁 세부 계획 논의

더불어민주당과 정부·대통령실은 추석 연휴 이후 첫 일요일인 12일 고위급 인사들이 한자리에 모여 현안 및 향후 국정과제 실행 방향 논의에 돌입했다.

정청래 민주당 대표, 김병기 원내대표·김민석 국무총리·강훈식 대통령비서실장은 이날 오후 4시 서울 종로구 총리 공관에서 고위당정협의회를 개최했다.

이번 협의회는 명절을 거치며 수렴한 민심을 함께 돌아보는 것에 더해 연말 정기국회에서 여권이 추진할 민생·개혁 과제의 세부 실행 방침을 공유하기 위해 마련된 자리로 보인다.

뿐만 아니라 이재명 정부 이후 두 차례에 걸친 부동산 대책을 내놨지만, 서울을 중심으로 주택 가격이 과열되는 양상이 계속되고 있는 상황도 논의될 것으로 전망된다. 정부는 '부동산 패키지 후속대책' 등 방안을 모색하고 있는 것으로 알려졌다.

이달 13일부터 진행되는 이재명 정부 첫 국정감사 대응도 논의될 것이라는 관측도 나온다. 특히 민주당이 국정감사 첫날부터 조희대 대법원장에 대한 거센 압박에 돌입할 예정이다.

또한 여당과 대통령실의 온도 차가 확인된 사법·언론개혁 등에 대한 속도도 논의될 가능성이 있다. 따라서 엇박자 우려를 불식하고 당정 일체 기조를 재차 확인하는 메시지가 나올지 주목된다.





