'안정적 삶' 美뉴욕 싱글족 연봉은 '2.6억'…3억 넘는 1위 도시는?

미국 주요 도시 적정 연봉 분석

생활비 50% : 여가비 30% : 저축 20%

1위는 캘리포니아 산호세 연봉 3억 필요

미국 뉴욕에서 독신자가 여유로운 삶을 꾸리려면 연간 18만4420달러(한화 약 2억6460만원)가 필요하다는 분석이 나왔다.

11일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 금융정보 웹사이트 고뱅킹레이츠는 지난해 미국 인구조사국과 노동부 산하 노동통계국 등에서 확보한 데이터를 바탕으로 미국 내 59개 주요 도시에서 '만족스러운 삶'을 영위하기 위한 적정 연봉을 계산했다.

이번 산출은 '50·30·20 재정 규칙'을 기준으로 진행됐다. 생활비에 소득의 50%를, 여가비에 30%를, 저축에 20%를 배분하는 방식이다.

이 공식에 따르면 뉴욕에서 독신자의 생계를 위해 필요한 연 소득은 9만2210달러(한화 약 1억3230만원) 수준으로 추정됐다. 연구팀은 이 금액의 두 배 정도가 되어야 안정적이고 여유 있는 생활이 가능하다고 평가했다.

고뱅킹레이츠는 미국인의 상당수가 주택을 보유하고 있다는 점을 고려해 월세 대신 주택가격을 중심으로 분석했다고 밝혔다. 다만 뉴욕은 자가보다 임대 거주 비중이 높아, 평균 주택담보대출 상환액보다 훨씬 비싼 월세를 부담하는 경우가 많기 때문에 실제로는 18만4420달러보다 더 많은 소득이 필요할 수 있다고 덧붙였다.

다만 여러 독신자들이 룸메이트와 주거비를 나누는 경우가 많아 상대적으로 적은 수입으로도 일정 수준의 생활을 유지할 수 있다고 설명했다.

한편 미국 주요 도시 중 '편안한 삶'을 누리기 위해 가장 높은 연봉이 요구되는 곳은 캘리포니아의 산호세로 나타났다. 이 지역에서는 26만4946달러(한화 약 3억8010만원)가 필요하다는 결과가 나왔다.

그 뒤를 샌프란시스코 25만1398달러(한화 약 3억6060만원), 샌디에이고 20만6353달러(한화 약 2억9600만원), 로스앤젤레스 19만4920달러(한화 약 2억7960만원)가 이었다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



