"1800억 퇴직금 합의"…머스크, 전 트위터 경영진 제기한 소송 마무리

구체적인 합의 조건 공개되지 않아

일론 머스크의 소셜미디어(SNS) 기업 엑스(X·옛 트위터)가 전 트위터 최고경영자(CEO) 등 전직 경영진이 제기한 2000억원에 가까운 소송에 합의했다.

12일 외신 보도에 따르면 엑스는 파라그 아그라왈 전 트위터 CEO와 최고재무책임자(CFO) 등 4명의 고위 임원이 1억2800만 달러(약 1834억원)의 퇴직금을 지급하라며 제기한 소송에서 합의를 결정했다. 이번 합의는 지난주 샌프란시스코 연방법원에 제출된 문서에서 처음 공개됐다.

엑스. 로이터 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이들이 요구한 퇴직금은 1년 치 급여와 행사하지 못한 스톡옵션을 주당 54.2달러로 계산해 더한 금액이다. 아가왈 CEO는 당시 연봉이 100만 달러였고, 단계적으로 행사하도록 부여된 스톡옵션은 1250만 달러였다. 또 비자발적으로 해고될 경우 6000만 달러의 특별 퇴직금을 받게 돼 있었다.

구체적인 합의 조건은 공개되지 않았다. 법원은 지난 1일 해당 소송의 서류 제출 기한과 심리 일정을 연기해 합의 절차를 마무리할 시간을 부여했다.

xAI 로고. 로이터 연합뉴스 원본보기 아이콘

이들은 머스크의 트위터 인수와 관련해 소송을 제기하자 머스크가 부당하게 비리 혐의를 씌워 퇴사를 강요했으며, 이 과정에서 인수 이전 약속된 퇴직금을 지급하지 않았다고 주장했다. 이들은 또 자신들은 1년 치 연봉과 수십만 달러 상당의 주식 보상을 받을 권리가 있다고 했다.

이를 두고 머스크와 X는 이들 임원이 성과 부진을 이유로 정당하게 해고됐으며, 이 과정에 어떤 불법행위도 없었다고 주장해 왔다.

엑스는 지난 8월에도 대규모 해고로 미지급된 퇴직금 5억 달러(약 7000억 달러)를 요구하며 당시 직원들이 제기한 별도의 소송에서 합의에 동의한 바 있다.

이들 사건은 머스크가 2022년 트위터를 440억 달러에 인수한 이후 직면한 여러 법적 분쟁 중 일부다. 머스크는 인수 후 전체 인력의 절반 이상을 해고하고 회사명을 'X'로 변경했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>