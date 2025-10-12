추석 황금연휴 174만명 이용…인천공항 기록 경신

일 평균 이용객 21만7천명…역대 추석 최다

공사 "파업 총력 대응으로 안정적 공항 운영"

이번 추석 황금연휴 기간 인천국제공항을 이용한 여객이 총 174만명에 달해 역대 추석 연휴 중 가장 많은 인파가 몰렸다.

추석 연휴를 앞둔 2일 인천국제공항 제1여객터미널에서 여행객들이 탑승 수속을 위해 줄을 서고 있다. 연합뉴스

12일 인천국제공항공사는 이달 2일부터 9일까지 여드레 동안 인천공항의 일평균 이용객은 21만7613명으로, 지난해 같은 기간(20만4480명)보다 6.4% 늘었다고 밝혔다. 총 이용객은 174만907명으로 집계됐다.

이는 2001년 개항 이후 추석 연휴 기준으로는 역대 최다 기록이며, 전체 명절 기준으로는 올해 설 연휴(21만9천26명)에 이어 두 번째로 많은 수치다.

가장 붐빈 날은 8일로, 하루 22만8846명이 공항을 이용했다. 연휴 첫날인 3일에는 13만7390명이 출국했고, 마지막 날인 9일에는 12만5826명이 귀국해 각각 출발·도착 최다 인원을 기록했다.

출국 인원만 따지면 올해 설 연휴 당시 최고치(12만9550명)를 넘어 역대 최대를 경신했다. 4일과 5일에도 약 13만명이 출국하며 높은 이용률을 보였다.

지역별로는 동남아 노선 이용객이 44만8081명으로 가장 많았고, 일본(43만1827명)과 중국(29만6168명)이 뒤를 이었다.

이 기간 환경미화와 시설 관리를 담당하는 자회사 근로자들의 파업이 11일간 이어졌지만, 공사는 비상대책본부를 가동하고 대체 인력을 투입하는 등 총력 대응으로 공항 운영에 차질이 없었다고 밝혔다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 "여러 어려운 여건 속에서도 특별근무와 비상근무 등 애써주신 공항 상주 직원들의 노고에 감사드린다"며 "앞으로도 더욱 편리한 대국민 공항 서비스 제공을 위해 노력하겠다"고 말했다.





김희윤 기자



