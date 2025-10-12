본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

HD현대중공업, 특수선 경력 채용…사업 확대 위해 인재 확보

심성아기자

입력2025.10.12 09:30

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

HD현대중공업 은 '특수선사업부 경력 채용'을 진행한다고 12일 밝혔다. 오는 12월 공식 출범을 추진 중인 통합 HD현대중공업의 특수선 사업 확대를 위한 선제적 조치다.

지난 5월 '마덱스 2025' 현장에서 실시한 채용박람회 모습. HD현대중공업

지난 5월 '마덱스 2025' 현장에서 실시한 채용박람회 모습. HD현대중공업

AD
원본보기 아이콘

모집 분야는 설계, 생산관리, 영업, 기획·지원 등 4개 분야로, 3년 이상의 경력을 가진 주니어급부터 10년 이상의 경력을 보유한 시니어급까지 다양한 인력을 채용한다.


특히 이번 채용은 선종별·산업별 제한을 두지 않음으로써 각계각층의 전문가들을 폭넓게 채용한다. 이를 위해 HD현대중공업은 경력 유형을 ▲특수선·방산·조선 ▲군 및 관계기관 ▲타 산업 분야 등 세 가지로 전형을 구분했다.

앞서 HD현대중공업은 합병 후 HD현대미포의 도크와 안벽을 활용해 함정 및 특수목적선 관련 사업을 확대할 계획을 밝힌 바 있다. 또한 최근에는 214급 잠수함 성능개량 사업의 우선협상대상자로 선정해 잠수함 분야 전문인력 확충도 필요한 상황이다. 이에 따라 HD현대중공업은 이번 채용에서 특수선 사업 확대에 필요한 설계 엔지니어 인력을 대규모로 선발한다는 방침이다.


HD현대중공업 관계자는 "이번 채용을 통해 HD현대미포와의 통합 이후 새로운 성장동력으로 삼을 예정인 함정·쇄빙선·풍력발전기 설치선 등 특수목적선 시장에서의 경쟁력을 크게 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

5G 쓰면 1만원 더 아끼는데…LTE 요금제 가입 막고 입 다문 통신사 5G 쓰면 1만원 더 아끼는데…LTE 요금제 가입 막고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조상님과 가장 가까워지는 날'…추분이 공휴일인 이유

현직 경찰병원장, 추석연휴 음주운전 혐의 입건

1193회 로또 1등 16명…당첨금 각 17억1701만원

'이것' 물로 착각해서…캠핑장서 라면 먹다가 병원 실려가

도핑 걸리자 "키스 때문에"…베네수엘라 테니스 선수 4년 자격정지

흔들리는 '트럼프 라운드'…상호관세, 대법원 문턱 넘을까

은행 '프랜차이즈론' 급감…2금융·대부업 내몰리는 자영업자④

새로운 이슈 보기