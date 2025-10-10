홍명보호, 최강 브라질에 0대5 완패

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀이 거의 3년 만에 상대한 브라질 대표팀과의 경기에서 0대5로 대패했다.

홍명보호는 10일 서울월드컵경기장에서 열린 브라질과 평가전에서 0대5로 크게 졌다. 한국 대표팀은 전반에 두 골, 후반에 세 골을 허용하며 허무하게 무너졌다. 브라질에서 호드리구와 이스테방이 두 골씩 넣었고 비니시우스 주니오르가 한 골을 넣었다.

호드리구, 비니시우스, 이스테방이 이끈 브라질 공격진은 간결하고 짜임새 있는 공격 전개에 날카로운 골 결정력까지 선보이며 한국 수비진을 농락했다. 힌국은 전반전에 두 골을 허용한 뒤 후반 시작 4분 만에 잇따른 수비 실책으로 두 골을 내주며 스스로 무너졌다.

이강인이 중원에서 브라질 선수들을 상대로도 안정적으로 공을 다루며 몇 차례 인상적인 모습을 보였을 뿐 한국은 공격에서 이렇다할 장면을 만들어내지 못 했다. 후반 20분 김진규가 이날 경기 한국의 유일한 유효 슈팅을 기록할 정도로 공격이 효율적이지 못했다.

주장 손흥민은 137번째 A매치에 나서 홍 감독, 차범근 전 대표팀 감독(이상 136경기)을 넘어 한국 선수 A매치 통산 최다 출전 기록을 세웠으나 후반 18분까지 뛰면서 슈팅을 기록하지 못했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>