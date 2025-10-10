본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[내일날씨]수도권·강원 중심 비…남부지방은 맑음

장효원기자

입력2025.10.10 20:08

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[내일날씨]수도권·강원 중심 비…남부지방은 맑음
AD
원본보기 아이콘

토요일인 내일(11일)은 수도권과 강원, 충청권에 비가 내릴 것으로 예상된다.


10일 기상청에 따르면 오는 11일 전국이 대체로 흐리고 중부지방을 중심으로 가끔 비가 내릴 전망이다. 이날 내리는 비는 주말 동안 산발적으로 내릴 예정이라 우산을 비하는 것이 좋겠다. 전남권과 경상권 제주 등은 대체로 맑은 날씨가 이어질 예정이다.

서울과 인천 등 중부지방은 낮 최고기온이 23도에 머무를 예정이라 종일 서늘할 것으로 예상된다. 다만 광주나 제주 등 남부지방은 낮 최고기온이 29도까지 오를 예정이라 따뜻한 날씨가 이어질 전망이다.


예상 강수량은 ▲경기북부·서해5도 20~60㎜(많은 곳 서해5도 80이상) ▲서울·인천·경기남부 5~40㎜ ▲강원북부 20~60㎜ ▲강원중부·강원남부내륙·산지 10~40㎜ ▲강원남부동해안 5~20㎜ ▲충남북부·충북북부 5~10㎜ 안팎이다.


아침 최저기온은 15~21도, 낮 최고기온은 20~29도다.

주요 도시 예상 최저 기온은 ▲서울 18도 ▲인천 19도 ▲춘천 17도 ▲강릉 18도 ▲대전 18도 ▲대구 18도 ▲전주 19도 ▲광주 19도 ▲부산 21도 ▲제주 22도다. 예상 최고 기온은 ▲서울 23도 ▲인천 23도 ▲춘천 21도 ▲강릉 25도 ▲대전 27도 ▲대구 28도 ▲전주 29도 ▲광주 29도 ▲부산 28도 ▲제주 29도다.


미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준으로 예상된다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

말기 암 환자가 '금연'했더니…"흡연자보다 평균 330일 더 살아" 말기 암 환자가 '금연'했더니…"흡연자보다 평균 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 휴가 내면 열흘 쉰다…다음 황금 연휴는 3년 뒤

月매출 1억 고깃집 사장님, 통장에 얼마 들어올까?

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

현대차 공장에 싱가포르 MZ들 줄서는 이유

대법, 최태원-노소영 '세기의 이혼소송' 상고심 16일 선고

새로운 이슈 보기