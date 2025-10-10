[내일날씨]수도권·강원 중심 비…남부지방은 맑음

토요일인 내일(11일)은 수도권과 강원, 충청권에 비가 내릴 것으로 예상된다.

10일 기상청에 따르면 오는 11일 전국이 대체로 흐리고 중부지방을 중심으로 가끔 비가 내릴 전망이다. 이날 내리는 비는 주말 동안 산발적으로 내릴 예정이라 우산을 비하는 것이 좋겠다. 전남권과 경상권 제주 등은 대체로 맑은 날씨가 이어질 예정이다.

서울과 인천 등 중부지방은 낮 최고기온이 23도에 머무를 예정이라 종일 서늘할 것으로 예상된다. 다만 광주나 제주 등 남부지방은 낮 최고기온이 29도까지 오를 예정이라 따뜻한 날씨가 이어질 전망이다.

예상 강수량은 ▲경기북부·서해5도 20~60㎜(많은 곳 서해5도 80이상) ▲서울·인천·경기남부 5~40㎜ ▲강원북부 20~60㎜ ▲강원중부·강원남부내륙·산지 10~40㎜ ▲강원남부동해안 5~20㎜ ▲충남북부·충북북부 5~10㎜ 안팎이다.

아침 최저기온은 15~21도, 낮 최고기온은 20~29도다.

주요 도시 예상 최저 기온은 ▲서울 18도 ▲인천 19도 ▲춘천 17도 ▲강릉 18도 ▲대전 18도 ▲대구 18도 ▲전주 19도 ▲광주 19도 ▲부산 21도 ▲제주 22도다. 예상 최고 기온은 ▲서울 23도 ▲인천 23도 ▲춘천 21도 ▲강릉 25도 ▲대전 27도 ▲대구 28도 ▲전주 29도 ▲광주 29도 ▲부산 28도 ▲제주 29도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준으로 예상된다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>