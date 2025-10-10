본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

대법, 최태원-노소영 '세기의 이혼소송' 상고심 16일 선고

장효원기자

입력2025.10.10 19:19

시계아이콘00분 36초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

최태원(65) SK그룹 회장과 노소영(64) 아트센터 나비 관장의 '세기의 이혼 소송'에 대한 대법원의 최종 판단이 오는 16일 내려진다.


대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 16일 오전 10시 최 회장과 노 관장 간 이혼소송 상고심 선고기일을 진행한다. 이번 사건은 지난해 7월 대법원에 접수된 이후 1년3개월 만에 결론을 맞게 된다.

최 회장은 2017년 7월 노 관장을 상대로 협의 이혼을 위한 조정을 신청했으나, 2018년 2월 합의에 실패하며 정식 소송으로 이어졌다.


이 과정에서 2019년 12월 노 관장이 재산 분할을 요구하는 맞소송을 제기했고, 2022년 12월 1심은 노 관장의 이혼 청구를 받아들여 최 회장이 위자료 1억원과 재산 분할금 665억원을 지급하라고 판결했다.


2심을 담당한 서울고법 가사2부는 지난해 5월 양측 합산 재산을 약 4조원으로 산정하고 이 중 35％인 1조3808억원을 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결하며, 위자료 20억원도 추가로 명령했다. 이에 최 회장은 대법원에 상고했다.

재판의 핵심 쟁점 중 하나는 재산분할 대상에서 제외되는 '특유재산'의 인정 여부다. 특히 최 회장이 보유한 SK 주식을 공동재산으로 볼 수 있는지가 쟁점이며, 재산 형성과정과 관련해 '노태우 비자금' 유입 여부 등도 주목을 받고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

말기 암 환자가 '금연'했더니…"흡연자보다 평균 330일 더 살아" 말기 암 환자가 '금연'했더니…"흡연자보다 평균 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 휴가 내면 열흘 쉰다…다음 황금 연휴는 3년 뒤

月매출 1억 고깃집 사장님, 통장에 얼마 들어올까?

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

현대차 공장에 싱가포르 MZ들 줄서는 이유

美 법원, "시카고에 군대 투입" 트럼프 명령에 제동

새로운 이슈 보기