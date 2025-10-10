본문 바로가기
김건희 특검 조사받은 군청 공무원 숨진 채 발견

박은서인턴기자

입력2025.10.10 14:38

수정2025.10.10 14:40

김건희 특검 조사받은 군청 공무원 숨진 채 발견
경기 양평군청 소속 공무원이 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 특별검사팀 조사를 받은 뒤 숨진 채 발견됐다. 경찰은 타살 흔적은 없다고 보고 사망 경위를 조사 중이다.


10일 경찰에 따르면 양평군청 소속 50대 사무관급(5급) 공무원 A씨는 이날 오전 양평읍 자택 화장실에서 숨진 채 발견됐다. 혼자 사는 A씨가 출근하지 않고 연락도 닿지 않자 동료들이 집을 찾아갔다가 숨진 A씨를 발견한 것으로 알려졌다.

유족들 진술에 의하면 A씨는 최근 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 특검팀에 참고인 신분으로 출석해 조사받은 것으로 전해졌다.


타살 혐의점은 확인되지 않았다. 경찰은 자세한 사망 경위를 조사하고 있다.


※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
