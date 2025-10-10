다우-LG전자, 데이터센터 '열 식히는' 액침냉각 솔루션 공동개발

고순도 프로필렌글리콜 기반 냉각유 공급

LG전자 냉각수 분배장치에 적용키로

글로벌 소재 기업 다우(Dow)가 LG전자와 함께 인공지능(AI) 데이터센터용 액체냉각 솔루션 공동개발에 나선다.

다우와 LG전자는 8일 싱가포르 마리나베이샌즈에서 열린 '데이터센터 월드 아시아 2025' 행사에서 데이터센터 냉각 솔루션 개발 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 10일 밝혔다.

다우가 LG전자와 지난 8일 싱가포르에서 데이터센터 냉각 솔루션 개발 협력 MOU를 체결했다. 에디 동 다우 산업용 솔루션 사업부 아시아태평양 지역 영업 디렉터(왼쪽 다섯번째), 오세기 LG전자 ES연구소장 부사장(왼쪽 여섯번째)이 MOU 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. 다우 AD 원본보기 아이콘

이번 협약에 따라 양사는 데이터센터 냉각 및 효율화 기술 공동 연구개발(R&D), 신규 데이터센터 파일럿 프로젝트, 공동 마케팅 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다. 기술개발에서 상용화까지 이어지는 단계별 로드맵도 함께 구축해 글로벌 시장 경쟁력 강화를 추진한다.

다우는 액체냉각 전용 열전달유체 '다우프로스트 LC'를 LG전자에 공급한다. 99.8% 이상 고순도 프로필렌글리콜(PG)로 제조된 이 제품은 고밀도 서버 환경에서 안정적인 열 관리와 금속 부식 방지 성능을 제공하며, 장기 유지보수 부담을 줄이는 것이 특징이다.

LG전자는 자사 냉각수 분배 장치(CDU)에 다우 소재를 적용해 제품 효율을 높일 계획이다. LG전자는 이미 고효율 CDU 기술을 확보하고 있어, 글로벌 시장 진출 확대에 나선다는 방침이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>