롯데건설, 14일부터 ‘청주 롯데캐슬 시그니처’ 특별공급 시작

충북 청주시 흥덕구 강서동에서 공급되는 청주 롯데캐슬 시그니처가 드디어 내일(10월 14일) 특별공급 청약을 시작으로 본격적인 분양 절차에 돌입한다.

15일에는 1순위, 16일에는 2순위 청약 접수가 진행되며, 당첨자 발표는 22일, 정당 계약은 11월 3일부터 5일까지 진행된다.

이번 단지는 총 962세대 규모로 조성되며, 지하 4층~지상 29층, 10개 동으로 구성된다. 전용 67㎡, 76㎡, 84㎡ 평형 위주로 실수요자의 선호도가 높은 중소형 타입으로 설계됐다. 이 중 459세대가 일반분양 물량이다.

1차 계약금 1,000만원 정액제로 소비자 부담을 덜었고, 발코니 확장 시 주방가구 및 장식장 등을 무상으로 제공한다.

청약 일정이 하루 앞으로 다가오면서 지역 실수요자와 투자자들의 관심이 더욱 뜨거워지고 있다. 특히 분양가 대비 우수한 입지, 생활 인프라, 미래 가치까지 더해져 경쟁률이 치열할 것으로 전망된다.

견본주택은 청주시 흥덕구에 위치한다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>