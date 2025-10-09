본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

美 조지아 경제장관 "韓 기업투자 감사, 더 나은 삶 됐다"…'한인 구금' 언급은 없어

박지수인턴기자

입력2025.10.09 20:06

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김대환 부총영사가 직접 언급하기도

팻 윌슨 조지아주 경제개발부 장관이 8일(현지시간) 주 애틀란타 총영사관 주최 개천절 기념행사에 참석해 한국 기업의 조지아 투자에 감사하다는 연설을 하고 있다. 연합뉴스

팻 윌슨 조지아주 경제개발부 장관이 8일(현지시간) 주 애틀란타 총영사관 주최 개천절 기념행사에 참석해 한국 기업의 조지아 투자에 감사하다는 연설을 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

미국 조지아주의 경제 담당 장관이 한국 정부가 주최한 현지 행사에서 "한국 기업 투자에 감사한다"라고 전했다. 다만 지난달 이민세관단속국(ICE)의 대규모 한인 구금 사태에 대해서는 언급하지 않았다.


8일(현지시간) 팻 윌슨 조지아주 경제개발부 장관은 주 애틀랜타 총영사관 주최로 애틀랜타 피드몬트 공원 내 매그놀리아홀에서 열린 개천절 기념행사에 참석해 이같이 밝혔다. 그는 연설 내내 한국 기업의 투자와 일자리 창출에 대해 강조했다.

윌슨 장관은 "최근 몇 년간 한국 기업은 그 어떤 나라보다 많이 조지아주에 투자하고 일자리를 창출했다"며 "한국 기업은 창의적이고 최첨단 프로젝트를 통해 조지아주 최고의 투자자가 되었다"고 말했다. 또 "한국은 2024년 조지아주에서 3번째로 큰 무역 동반자였으며, 이는 대단히 멋진 통계"라며 "한인사회는 뛰어난 직업윤리, 가치 창출, 자유로운 기업가 정신을 갖추고 있다"고 언급했다.


한국 기업의 투자와 일자리 창출 덕분에 수만 명의 조지아주 주민들이 더 나은 삶을 살고 있다는 점도 강조했다. 윌슨 장관은 "여러분은 조지아주와 (조지아주 내) 시(市)들에 새롭고 좋은 기회를 만들어주고 있다"라며 "저와 브라이언 켐프 조지아 주지사는 곧 한국을 방문할 예정이며, 한국과 조지아주 사이에 이러한 관계를 계속 이어 나갈 생각에 흥분하고 있다"고 덧붙였다.


이 자리에서 김대환 부총영사는 한국인 구금 사건 및 비자 문제에 대해 직접 거론하기도 했다. 그는 "최근 조지아주에서 발생한 어려운 일에 대해 언급하고자 한다"라며 "HL-GA공장(현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작공장) 건설 현장에서 발생한 단속은 우리 사회에 있어 힘든 순간이었다"고 언급했다.

이어 "그러나 현재 우리 정부와 당사자들 사이에 비자 절차와 준수 방안에 대한 생산적이고 진심 어린 논의가 이뤄지고 있다"며 "이 사건이 더욱 튼튼한 한미·한국-조지아 파트너십을 촉진하기를 기대한다"고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국인 1년에 79개 먹었는데도 2위…라면 최강국은 따로 있었다 한국인 1년에 79개 먹었는데도 2위…라면 최강국은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

10일 황금연휴 끝…다시 오려면 20년 기다려야?

기침 시럽 먹은 어린이 20여명 사망…독성물질 400배 넘게 쓴 인도 제약사

BTS '봄날', 롤링스톤 '21세기 최고의 노래' 37위 선정

美 조지아 경제장관 "韓 기업투자 감사, 더 나은 삶 됐다"…'한인 구금' 언급은 없어

바가지 논란 잊으세요…추석연휴 울릉도에 1만3000명 '북적북적'

규제에도 끄떡없는 서울 아파트값…文정부 '고점' 뚫은 李정부 집값

"대신 시험" 한국어 열풍 속 TOPIK 부정행위 1611건 적발

새로운 이슈 보기