안병훈, 2언더파 공동 12위…'출발이 좋다'

노우래기자

입력2025.10.09 18:34

베이커런트 클래식 1R 선두와 2타 차
컬리, 그레이서먼, 캠벨 공동 선두
김시우와 임성재 공동 25위, 김주형 63위

안병훈이 힘을 냈다.


9일 일본 요코하마의 요코하마 컨트리클럽(파71·7135야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 베이커런트 클래식(총상금 800만달러) 1라운드에서 버디 4개와 보기 2개를 엮었다. 2언더파 69타를 쳐 공동 12위에 자리했다. 4언더파 67타를 작성해 공동 선두인 버드 컬리와 맥스 그레이서먼, 브라이언 캠벨(이상 미국)과는 2타 차다.

안병훈이 베이커런트 클래식 1라운드를 공동 12위로 출발했다. AFP연합뉴스

안병훈이 베이커런트 클래식 1라운드를 공동 12위로 출발했다. AFP연합뉴스

안병훈은 지난 3월 아널드 파머 인비테이셔널 공동 8위, 6월 RBC 캐나다오픈 공동 6위 등 두 차례 톱 10을 기록했다. 이 대회 전까지 페덱스컵 랭킹 78위다. 70위 이내로 시즌을 마치면 2026시즌 초반 두 개의 시그니처 대회에 출전할 자격을 얻는다.

애덤 스콧(호주)과 가나야 다쿠미(일본) 등이 1타 차 공동 4위(3언더파 68타)에서 추격전을 벌이고 있다. 김시우와 임성재는 공동 25위(이븐파 71타)로 1라운드를 마쳤다. 콜린 모리카와, 잰더 쇼플리(이상 미국)도 공동 25위다. 마쓰야마 히데키(일본) 공동 34위(1오버파 72타), 김주형은 공동 63위(4오버파 75타)에 그쳤다. 이 대회는 78명이 출전해 나흘간 컷 탈락 없이 경쟁한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
