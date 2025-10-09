안병훈, 2언더파 공동 12위…'출발이 좋다'

베이커런트 클래식 1R 선두와 2타 차

컬리, 그레이서먼, 캠벨 공동 선두

김시우와 임성재 공동 25위, 김주형 63위

안병훈이 힘을 냈다.

9일 일본 요코하마의 요코하마 컨트리클럽(파71·7135야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 베이커런트 클래식(총상금 800만달러) 1라운드에서 버디 4개와 보기 2개를 엮었다. 2언더파 69타를 쳐 공동 12위에 자리했다. 4언더파 67타를 작성해 공동 선두인 버드 컬리와 맥스 그레이서먼, 브라이언 캠벨(이상 미국)과는 2타 차다.

안병훈은 지난 3월 아널드 파머 인비테이셔널 공동 8위, 6월 RBC 캐나다오픈 공동 6위 등 두 차례 톱 10을 기록했다. 이 대회 전까지 페덱스컵 랭킹 78위다. 70위 이내로 시즌을 마치면 2026시즌 초반 두 개의 시그니처 대회에 출전할 자격을 얻는다.

애덤 스콧(호주)과 가나야 다쿠미(일본) 등이 1타 차 공동 4위(3언더파 68타)에서 추격전을 벌이고 있다. 김시우와 임성재는 공동 25위(이븐파 71타)로 1라운드를 마쳤다. 콜린 모리카와, 잰더 쇼플리(이상 미국)도 공동 25위다. 마쓰야마 히데키(일본) 공동 34위(1오버파 72타), 김주형은 공동 63위(4오버파 75타)에 그쳤다. 이 대회는 78명이 출전해 나흘간 컷 탈락 없이 경쟁한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



