포항시, 오픈AI·NeoAI Cloud '글로벌 AI 데이터센터' 건립지로 확정

오픈AI·NeoAI Cloud와 손잡은 포항, 세계가 주목 글로벌 AI 선도도시 도약



이 시장 “AI데이터센터 중심으로 대한민국 AI G3 강국 도약 견인토록 총력”

포항시가 오픈AI와 NeoAI Cloud가 공동으로 추진하는 글로벌 AI 데이터센터 건립지로 최종 확정됐다.

NeoAI Cloud는 올해 6월 MOU 이후 포항시와 지속적으로 글로벌 AI 데이터센터 건립을 위해 협력해왔던 기업이다.

이번 유치는 포항이 대한민국 AI 산업 전환을 선도하는 핵심 거점으로 자리매김하게 된 역사적 성과로, 지역경제와 산업구조 전반에 큰 변화를 가져올 것으로 기대된다.

그동안 포항시는 글로벌 AI 데이터센터 유치, 육양국 연계 데이터센터 구축, 애플 R＆D 지원센터 유치 등 굵직한 사업을 선제적으로 추진하며 글로벌 AI 도시 기반을 착실히 다져왔다. 이러한 전략적 투자와 인재·산업 역량이 결집해 이번 성과로 이어졌다.

포항이 최종 입지로 확정된 배경에는 도시만의 뚜렷한 강점이 있다. 국가 주력 제조업인 철강·이차전지를 비롯한 방대한 산업수요, 포스텍·한동대를 중심으로 한 핵심 인재, 방사광가속기·극저온 전자현미경·로봇융합연구원 등 세계적 수준의 연구개발 인프라, 그리고 울진 원전과 연계된 안정적 전력공급까지, 데이터센터 건립에 필요한 최적의 조건을 모두 갖춘 것이다.

이번 AI 데이터센터 건립은 단순한 인프라 유치에 머무르지 않고 포항과 대한민국 전반에 폭넓은 파급효과를 가져올 것으로 전망된다. 수조 원 규모의 투자와 함께 건설, 장비, 운영 등 연관 산업이 활성화되고, AI 데이터센터 운영·보안·개발 분야의 신규 고용이 창출된다. 아울러, 철강, 이차전지, 바이오산업이 AI와 결합하면서 스마트제조, 신소재 개발, 신약 연구 등 신성장 동력이 확보되고, 지역기업은 클라우드와 AI 연산자원에 대한 접근성이 강화되면서 글로벌 진출 기회를 넓히게 된다.

시는 정부, 오픈AI, NeoAI Cloud와 긴밀히 협력해 AI 데이터센터 건립이 차질 없이 진행되도록 행정·제도적 지원에 총력을 기울일 방침이다. 특히 각종 인허가 절차를 신속하게 처리하기 위해 '인허가 패스트트랙 전담 T/F팀'을 구성해 AI 데이터센터 건립이 가장 빠르고 안정적으로 추진될 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

앞으로 포항시는 AI 데이터센터를 구심점으로 산업·경제·사회를 아우르는 전주기 AI 혁신 생태계를 완성하고, 국가 혁신을 선도하는 'AI고속도로 모델'을 구축해 나갈 계획이다.

지난 반세기 동안 철강산업으로 대한민국의 산업화를 이끌었던 포항은 이제 AI를 앞세워 대한민국의 AI G3 강국 도약을 견인하는 전략 거점이자, 세계가 주목하는 글로벌 AI 선도도시 포항으로 새롭게 도약해 나갈 방침이다.

이강덕 시장은 "오픈AI와 NeoAI Cloud의 글로벌 AI 데이터센터 유치는 대한민국이 AI 초강국으로 도약하는 신호탄"이라며 "세계적 수준의 AI 데이터센터가 신속히 건립될 수 있도록 전력·입지 등 모든 행정 역량을 집중하고, 이를 발판으로 대한민국의 AI G3 강국 도약을 이끄는 역사적 전환점을 만들어 가겠다"고 강조했다.

지난 1일 과학기술정보통신부와 오픈AI는 AI 인프라 혁신 가속화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협력에서 오픈AI는 동남권(포항)과 서남권(전남)에 대규모 AI 데이터센터를 구축하겠다고 발표했다.

