본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

19억 복권 당첨되자 "회사 관둘래"…"내가 왜 그랬을까" 후회한 英 남성

박은서인턴기자

입력2025.10.09 12:25

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영국의 한 복권 당첨자가 거액의 당첨금으로 단숨에 인생이 바뀌었지만 가장 큰 실수는 '직장을 그만둔 것'이라며 후회하는 사연이 전해졌다.

기사 이해를 돕기 위한 복권 이미지. 픽사베이

기사 이해를 돕기 위한 복권 이미지. 픽사베이

AD
원본보기 아이콘

6일(현지시간) BBC는 영국 노퍽주 매티샬에 거주하는 아담 로페즈(39)가 지난 7월 한 편의점에서 스크래치 복권을 구입해 100만 파운드(약 19억원)에 당첨됐다고 보도했다. 당첨 당시 그의 통장 잔고는 12.40파운드(약 2만3000원)에 불과했다.


지게차 운전사로 일하던 로페즈는 곧바로 회사를 그만두고 파티와 여행을 즐기며 화려한 생활을 이어갔다. 그러나 행복은 오래가지 않았다. 불과 석 달 뒤인 9월 초 그는 폐색전증(혈전이 폐혈관을 막는 질환)으로 쓰러져 응급실로 실려 갔다. 8일 넘게 입원하며 생사를 오갔다는 그는 "구급차에 실려 사이렌에 들렸을 때 내 인생이 완전히 바뀌었다"고 회상했다.

로페즈는 복권 당첨 후 일을 그만둔 것을 후회한다며 "직장을 잃고 나니 일상도 함께 사라졌다"고 밝혔다. 그는 "내가 살아오던 삶과 완전히 단절된 기분이었다. 백만 파운드든 억만 파운드든 구급차에 실려 가면 그 모든 건 아무 의미가 없다"고 말했다. 이어 "이번 일을 계기로 내가 진짜 소중히 여겨야 할 것이 무엇인지 알게 됐다. 이 시간이 지나면 다시 예전의 나로 돌아가고 싶다"고 덧붙였다.


그는 자신을 살려준 의료진에게 감사를 전하며 앞으로 6~9개월 동안은 건강 회복에 전념할 계획이라고 밝혔다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"충격 받았다" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말하는 '이곳' "충격 받았다" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"충격" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말하는 '이곳'

"외출 0일차"…Z세대 '할머니 라이프' 택한 이유

19억 복권 당첨되자 "회사 관둘래"…"내가 왜 그랬을까" 후회한 英 남성

"천연기념물 앞에서 아이 용변을"…제주 용머리해안 中 관광객 민폐 논란

"의사 될래요" 신입 여학생 비율 40%육박…절반 넘은 곳도

경복궁·명동·제주에도, 백화점·올영·다이소에도…中 관광객 '북적북적'

일 때문에 매일 1만보 걷던 교사 사망…교원단체들 "공교육 시스템 비극"

새로운 이슈 보기