19억 복권 당첨되자 "회사 관둘래"…"내가 왜 그랬을까" 후회한 英 남성

영국의 한 복권 당첨자가 거액의 당첨금으로 단숨에 인생이 바뀌었지만 가장 큰 실수는 '직장을 그만둔 것'이라며 후회하는 사연이 전해졌다.

기사 이해를 돕기 위한 복권 이미지. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

6일(현지시간) BBC는 영국 노퍽주 매티샬에 거주하는 아담 로페즈(39)가 지난 7월 한 편의점에서 스크래치 복권을 구입해 100만 파운드(약 19억원)에 당첨됐다고 보도했다. 당첨 당시 그의 통장 잔고는 12.40파운드(약 2만3000원)에 불과했다.

지게차 운전사로 일하던 로페즈는 곧바로 회사를 그만두고 파티와 여행을 즐기며 화려한 생활을 이어갔다. 그러나 행복은 오래가지 않았다. 불과 석 달 뒤인 9월 초 그는 폐색전증(혈전이 폐혈관을 막는 질환)으로 쓰러져 응급실로 실려 갔다. 8일 넘게 입원하며 생사를 오갔다는 그는 "구급차에 실려 사이렌에 들렸을 때 내 인생이 완전히 바뀌었다"고 회상했다.

로페즈는 복권 당첨 후 일을 그만둔 것을 후회한다며 "직장을 잃고 나니 일상도 함께 사라졌다"고 밝혔다. 그는 "내가 살아오던 삶과 완전히 단절된 기분이었다. 백만 파운드든 억만 파운드든 구급차에 실려 가면 그 모든 건 아무 의미가 없다"고 말했다. 이어 "이번 일을 계기로 내가 진짜 소중히 여겨야 할 것이 무엇인지 알게 됐다. 이 시간이 지나면 다시 예전의 나로 돌아가고 싶다"고 덧붙였다.

그는 자신을 살려준 의료진에게 감사를 전하며 앞으로 6~9개월 동안은 건강 회복에 전념할 계획이라고 밝혔다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>