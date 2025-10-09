[단독]경찰, 서천서 지인 흉기로 찌르고 도주한 50대 남성 검거

A씨, 경찰조사 진술거부 …피해자 생명엔 지장 없어

충남 서천에서 지인을 흉기로 찌르고 도주한 50대 남성이 전북 군산에서 경찰에 붙잡혔다.

피해자는 다행히 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌으며, 경찰은 범행 동기와 경위를 집중 조사 중이다.

서천경찰서는 9일 지인 B씨(60대 추정)를 흉기로 찌른 뒤 달아난 A씨(50대)를 살인미수 혐의로 체포해 수사 중이라고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 8일 오후 4시 5분께 서천군의 한 노상에서 B씨를 흉기로 찌른 후 도주한 혐의를 받고있다.

A씨는 이후 전북 군산시 선유도 일대로 도주했으나, 이날 오전 2시 50분께 경찰에 검거됐다.

피해자 B씨는 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며, 현재 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A씨와 B씨는 지인 관계인 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "A씨가 범행 동기 등에 대해 진술을 거부하고 있다"며 "정확한 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 예정"이라고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>