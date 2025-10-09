본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[속보]中상무부, 희토류 및 관련 기술 수출통제 조치 발표

이서희기자

입력2025.10.09 10:32

수정2025.10.09 10:36

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]中상무부, 희토류 및 관련 기술 수출통제 조치 발표
AD
원본보기 아이콘




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"충격 받았다" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말하는 '이곳' "충격 받았다" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"충격" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말하는 '이곳'

"외출 0일차"…Z세대 '할머니 라이프' 택한 이유

라면의 민족 한국이 2위?…1인당 소비 3년 연속 1위 찍은 '이 나라'

"인생 말미에 기적, 와인 마셔줘야지" 건강 때문에 금주하던 노교수, 노벨상 받더니

에어컨 실외기 타고 침입…한국인 전 여친 성폭행한 일본인 구속

경복궁·명동·제주에도, 백화점·올영·다이소에도…中 관광객 '북적북적'

서울 아파트값, 文정부 고점 뚫었다…'한강벨트' 돌풍

새로운 이슈 보기