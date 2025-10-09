3년 새 베이글 44% 소금빵 30% 올라…'빵플레이션'에 제과점들 "우린 울어요"

소금빵·샌드위치도 30%대 급등

업계 수익성은 악화돼…"남는 게 없다"

'빵플레이션'이 현실이 됐다. 3년 새 베이글 가격은 44%, 소금빵과 샌드위치는 30% 넘게 오르며 서민 간식이 '사치품'으로 변하고 있다. 그러나 빵값 급등에도 제과점 매출은 줄고 적자로 돌아서는 등 자영업자들의 한숨은 깊어지고 있다.

경제유튜버 '슈카'가 서울 성동구 성수동에서 팝업 매장으로 영업을 했던 'ETF 베이커리'의 모습. 허미담 기자 AD 원본보기 아이콘

9일 한국신용데이터(KCD)가 공개한 '베이커리 시장 트렌드 리포트'에 따르면 올해 상반기 월평균 판매 비중이 가장 높은 빵은 소금빵(15.7%)으로 나타났다. 이어 샌드위치(15.0%), 식빵(7.2%), 크루아상(5.3%), 베이글(5.2%) 순이었다.

KCD가 올해 상반기 가장 많이 팔린 빵 10종의 중위가격 추이를 분석해본 결과 가격 상승률이 가장 큰 빵은 베이글이었다. 2022년 6월 중위가격이 3000원대였던 베이글은 올해 6월 말 4400~4900원대로 올라 3년 새 약 44% 급등했다. 샌드위치(32%)와 소금빵(30%)도 30%대의 상승률을 기록했다.

소금빵의 경우 2022년까지만 해도 2000~2500원대가 주류였지만 현재는 3000~3500원대가 대세로 자리 잡았다. 한국은행 경제통계시스템에 따르면 8월 빵 소비자물가지수는 전년 동월 대비 6.5% 상승, 2022년 6월 대비로는 19.4% 상승했다. 베이글·소금빵·샌드위치 가격은 이보다 두 배 가까운 속도로 오른 셈이다.

가격 인상에도 업계 수익성은 악화

빵을 고르고 있는 시민들의 모습. 연합뉴스 원본보기 아이콘

그러나 가격 인상에도 불구하고 업계의 수익성은 오히려 악화하고 있다. KCD에 따르면 올해 6월 기준 '베이커리·제과점' 업종의 월평균 매출은 약 907만원으로 임대료·재료비·인건비 부담이 매출을 넘어 적자 전환한 것으로 나타났다.'다방·커피숍·카페' 업종의 월평균 매출은 724만원으로 매출과 비용 증감 폭이 크지 않지만 순이익은 점점 줄어드는 추세다.

한편 지난 8월에는 경제 유튜버 '슈카'가 '빵플레이션'에 대응하겠다며 베이글·소금빵을 990원에 판매했다가 일주일 만에 중단하는 일도 있었다. 자영업자들이 '기존 빵집들이 과도한 이익을 취하는 것처럼 비춰졌다'며 반발했기 때문이다.

프랜차이즈와 개인 제과점 간 격차도 확인됐다. 대형프랜차이즈는 매출지수가 높고 폐업률이 낮았던 반면 개인 제과점은 상대적으로 매출이 적고 폐업률이 높았다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>